Suárez: “Lideré un gobierno que cumplió su palabra”

Rodolfo Suárez ya traspasó los atributos de gobernador al electo por el pueblo mendocino el 24 de septiembre, Alfredo Cornejo. Tras cuatro años de gobierno, Suárez pronunció su último discurso como responsable de dirigir los destinos de Mendoza.

En la explanada de Casa de Gobierno, abordó la pandemia de Covid-19: “Enfrentamos una de las pandemias más severas de la historia”. Luego, continuó rememorando eventos pasados, mencionó la tarea de Alberto Fernández, quien gobernó simultáneamente a nivel nacional mientras él lo hacía a nivel provincial: “atravesamos una de las etapas más críticas de la economía del país y recibimos el destrato de un Gobierno Nacional indolente”.

El gobernador saliente, aseguró que le entrega a su sucesor una provincia “ordenada, bien administrada y en marcha”. En un gesto de confianza aseveró que “con Alfredo, Mendoza va a alcanzar nuevas metas de prosperidad, sin desconocer que vendrán tiempos de extrema dificultad en la situación macroeconómica”.

Como buena despedida tuvo una lista de agradecimientos. El primer apuntado fue el pueblo mendocino a quien le agradeció la “legitimación que le han dado a la tarea de mi Gobierno en los sucesivos procesos electorales”, pero no fueron los únicos: “quiero reconocer y agradecer también la colaboración recibida de tantísima gente sin la cual no hubiese sido posible hacer bien las cosas, sobre todo a las familias, no sólo a la mía”.

Admitió que “cometimos errores en la gestión, y quedó mucho por hacer”; aunque inmediatamente después otra vez hizo un balance positivo: “estoy seguro de que hemos hecho una fuerte contribución para continuar fundando las bases de un nuevo Estado, mejor que el anterior y que seguramente será superado por quien le sucede”.

“Siento que me voy en las mejores circunstancias posibles, ya que tengo absoluta confianza en el equipo que me sucede, principalmente en Alfredo Cornejo. Lo conozco bien”, comentó.

No dejó pasar el hecho de que ahora le toca continuar su carrera política como senador nacional: “este paso que termino de dar como gobernador, el paso anterior como intendente de la Ciudad de Mendoza, y la disposición para afrontar desafíos, sin importar los difíciles que sean, me han permitido acumular una vasta experiencia en la gestión pública y en el conocimiento de las economías regionales con las que pienso continuar contribuyendo ahora en el marco nacional”.

Finalizó su alocución, con una gran emoción mediante, asegurando que “lideré un Gobierno que cumplió su palabra”.