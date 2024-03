“Lo tiene que resolver Bento”: la Fiscalía exhibió contundentes audios sobre pagos de coimas

El juicio que afronta el exjuez federal Walter Bento y otros 28 imputados de haber participado de una red de coimas a cambio de beneficios judiciales, tomó relevancia con la reproducción de cuatro audios comprometedores, presentados por la Fiscalía.

Después de que se diera un careo entre dos testigos al inicio de la jornada, el debate se centró en el Caso número Diez del expediente, referido a Daniel Martínez Pinto, uno de los 14 integrantes de “la banda del Chino Zeng” condenado por un contrabando millonario de mercaderías. En este juicio está acusado de haber pagado un soborno para lograr su excarcelación en el año 2019.

La parte acusatoria asegura que entregó un departamento ubicado en calle Espejo de Ciudad a modo de “garantía” para el trato espurio. De esta manera, fueron citados a declarar como testigos dos de los abogados que tuvo Martínez Pinto, pero que no están involucrados en la maniobra. El que está acusado es el abogado Luis “Chato” Álvarez, quien logró su libertad ante el Juzgado que encabezaba Bento.

Los testigos fueron entonces los abogados Eduardo de Oro y Fernando Luquez. En el caso del primero, ofició como codefensor de Martínez Pinto y aseguró que se encargó de mover el expediente, pero no así tener contacto personal directo con él, como lo tenía Álvarez.

Juicio al exjuez federal Walter Bento Foto: Orlando Pelichotti

Incluso mencionó que su relación no era para nada buena, porque se enteró que ofreció sus servicios en nombre de él para defender a Sebastián Palumbo (otro imputado de haber pagado soborno) y eso provocó que lo “re puteara”. Luego aseguró, que se enteró a través del fiscal Dante Vega, que no era la única vez en que “el Chato” lo propuso ante otros imputados sin saberlo.

Para la Fiscalía, Álvarez operó el pago de la coima de Martínez Pinto junto a Diego Aliaga (sindicado como mano derecha de Bento). De Oro rechazó haber tenido contacto con él y también aseguró desconocer qué vínculo tenían ellos.

Luego, la parte acusatoria dio paso a la reproducción de tres audios que complicaron al exjuez y al “Chato”. El primero fue de la madre de Martínez Pinto el 20 de agosto, tres días antes de que recibiera la excarcelación, dirigido a una amiga de ella. Vale decir que la defensa de Bento se opuso en todo momento y reclamó que estuviera la mujer presente como testigo para hacerlo.

“¿Hola, como están ustedes, bien? Acá, contentos. Mañana si dios quiere sale el Dani. He tenido que hacer varias cosas. Le cobraron una coima al Dani, como es todo esto. Y bueno, no tenía para afrontarlo y lo tuvo que ayudar Fernando. Tendrá que pagar cuando salga. Esperemos que todo salga bien y juntemos todo para hacerlo. Ya estando fuera lo hace”, comienza diciendo la mujer.

Y continúa: “Yo lo conozco, como es. Lo que me da miedo es su forma. Va a ir a parar a la casa de la Marina, por los chicos. Iba a salir pero Marina tenía que ir a declarar dos cositas, porque cuando se separaron, ella le puso una orden de restricción”.

“Y tenía que declarar. Me llamó un abogado a que fuera a las 9 de la mañana. Una vez ya terminado eso, inmediatamente le dan la orden para ir a buscarlo. Estamos contentos, yo todavía estoy medio ilusa, pero es la ansiedad”, completó. Ante esto, el abogado desconoció la conversación y la charla que haya tenido Álvarez con la mujer.

La fiscal María Gloria André encabezó los interrogatorios. Foto: Orlando Pelichotti

Luego, la Fiscalía expuso otro audio en el que la mujer lo mencionaba a él, que se originó el mismo día en que le otorgan la domiciliaria. La madre de Martínez Pinto se lo envió a una de sus hijas.

“Hola hija, no tengo ninguna noticia. Ayer me llamó el Chato, no me trató bien porque dice que el Dani ha comentado que es un arreglo económico y que ha ido al otro abogado, el De Oro. No me habló muy bien, me dijo que para colmo habían ido los abogados a lo de Oro a consultarle y él no había visto ni un puto peso. No me gustó mucho como me habló, así que en este momento lo dejó en manos de Dios y del Universo. Y si quiere hacer algo que lo haga. Estoy viniendo del penal, de llevarle la comida porque ayer no fui. El que espera, desespera. Yo estoy bien, me amargué un poco por lo que me dijo este pelotudo. Pero sin novedad”, decía.

Y por último, se reprodujo otro audio del propio Chato Álvarez (14 de agosto de 2019) hacia la madre del contrabandista: “Mirá Francisca, ahí está dando resultado nuestro poderío. Mañana lo trasladan a Dani para el Centro, va a tener una audiencia”. La Fiscalía consultó sobre el “resultado” mencionado y De Oro dijo “desconocer” de qué hablan, pero deducía que se trató que las presentaciones que realizaron, tenían algún avance. Similar respuesta tuvo sobre el audio anterior.

Posteriormente fue el turno como testigo para el abogado Luquez. Allí la fiscal Gloria André pidió la reproducción de un audio de Martínez Pinto, que involucró directamente al exjuez Bento, haciendo referencia a la situación procesal de Eugenio Nasi, otro condenado por contrabando, que está imputado por soborno en esta causa.

“Mami, ¿cómo te va? Mirá, tendrías que hablar con el Gustavo porque han pedido la detención de Nasi de nuevo y como eso, viste hubo un arreglo, lo tiene que resolver el juez Bento urgente. Pero por ahí también tiene que resolver lo de nosotros y podemos tener buenas noticias. Si no retrocede con lo de Nasi, ¿me entendés? Nos puede dar la libertad a nosotros. Lo tiene que resolver esta semana. ¿Me entendiste lo que te dije? Hablá con el Gustavo para que le meta furia esta semana de alguna forma, vieja”, le dijo Martínez Pinto a su madre.

Luquez respondió que no sabe a qué “Gustavo” se refería el sujeto y se desligó, al asegurar que no estuvo más que un año defendiéndolo y luego se apartó porque tenían “fallas” de comunicación.