La reacción del Gobierno al paro de la CGT: “Sindicalistas mafiosos defendiendo sus privilegios”

En el marco del inicio de la jornada de paro general convocada por la CGT en protesta contra el DNU y la Ley ómnibus propuesta por el Gobierno de Javier Milei, las ministras de Seguridad y Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Patricia Bullrich y Diana Mondino, respectivamente, expresaron su rechazo a la medida a través de las redes sociales.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, utilizó su cuenta de la red social X para manifestar su posición contra el paro. “No hay paro que nos detenga. Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei”, escribió la funcionaria en la mañana.

El tuit de Patricia Bullrich contra el paro general en X. Foto: captura.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, también se expresó en contra del paro a través de la misma plataforma digital. “El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto. Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo”, publicó Mondino.

El tuit de Diana Mondino contra el paro general en X. Foto: captura.

“El PARO VA A SER GRANDE”

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, aseguró que “el paro va a ser grande” y remarcó que después se deberá definir “cómo se le da continuidad a este plan de lucha”.

“En 45 días se llevó una política que algunos no pueden en 45 años: devaluación que destruye salarios y jubilaciones, privatización de empresas públicas, pedir permiso para reunirse en espacios públicos, nos quieren sacar el derecho a protesta. Todo anticonstitucional”, sostuvo el dirigente social.

Eduardo Belliboni, líder piquetero del Polo Obrero (Gentileza)

En declaraciones a Splendid-AM 990, Belliboni continuó: “Estamos frente a un Gobierno muy regresivo y teníamos que hacer marchas apenas se anunció el DNU, ahora está en vigencia, violenta los derechos conquistados sin haber pasado por el Parlamento. El paro va a ser grande; discutiremos cómo le damos continuidad a este plan de lucha”.

“Hay que derrotar el DNU” subrayó y advirtió: “No podemos seguir así. (El presidente Javier Milei) Dice que la billetera del Ministerio de Capital Humano ´está abierta´, pero no está llegando comida a los comedores, le ha marcado prioridades que le ha marcado a otros sectores como el cine y es mentira, ni cine ni comida”.