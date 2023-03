La promesa electoral de Horacio Rodríguez Larreta: “Lo garantizo, voy a bajar la inflación”

El precandidato a presidente del espacio Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó esta mañana que va a bajar la inflación. Fue en el marco de un anuncio de gestión en el que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto para simplificar el trámite de VTV para aliviar el bolsillo de los vecinos.

Consultado por el índice de inflación que se conocerá este martes, el alcalde porteño sostuvo: “Lo garantizo, yo voy a bajar la inflación; es el primer objetivo que tenemos.”

Rodríguez Larreta describió la difícil situación que atraviesan las familias argentinas: “Hoy la gente ya no es que no llega a fin de mes, sino que no llega a fin de la semana.”

Y agregó: “Cada día, el sueldo que tienen vale menos. Hoy no hay precios, vas a comprar algo y a los dos días cuesta más.”

También se refirió a la actividad comercial: “Los comerciantes no pueden trabajar. Venden y cuando van a reponer, reponen mas caro que lo que vendieron, pierden plata”.

Horacio Rodríguez Larreta prometió que va a bajar la inflación. / Prensa GCBA

“No se puede vivir así”, aseveró. Y detalló que está trabajando en un plan integral, ya que “no existen medidas mágicas”.

“La Argentina no puede gastar todos los años más de lo que tiene y emitir con la maquinita, tenemos que cortar eso”, lanzó contra el Gobierno nacional.

También sostuvo que hay que exportar más para no depender de las subidas y bajadas del tipo de cambio. “Tenemos que encararlo y rápido”, cerró.

Más tarde, en diálogo con Radio Mitre Córdoba profundizó: “El mundo necesita los alimentos argentinos y la energía de Vaca Muerta”. Y sostuvo que al exportar más, hay más dólares, eso termina con la volatilidad del tipo de cambio. “Con eso se acaba el dólar soja, el dólar Qatar, el dólar Malbec que quieren poner ahora” reafirmó.

También insistió en que hay que unificar el tipo de cambio, “no de un día para el otro, no hay magia”.

En esa línea, redobló: “Yo no voy a prometer soluciones inalcanzables, sí comprometo mi trabajo. Yo trabajo todo el día y me siento preparado para el desafío de gobernar la Argentina y sacarla adelante”.