La Pampa recrudece la pelea con Mendoza: ahora criticó el trasvase al Atuel

El anuncio del gobernador Rodolfo Suárez para levantar la obra Portezuelo del Viento, pero con la inclusión del trasvase del río Grande al Atuel ya despertó polémica. Se veía venir. La Pampa se paró de manos y avisa que no está de acuerdo, hasta dijeron que eso es asesinar al Río Colorado. Ya habían criticado el proyecto del dique El Baqueano.

“Sufrimos un cachetazo con Portezuelo del Viento. Un laudo presidencial que dice que tenemos que hacer nuevos estudios, cuando ya hicimos 3″, recordó ofuscado el Gobernador. No obstante, acto seguido planteó: “Pero no hay mal que por bien no venga, porque estamos estudiando retomar otro tipo de Portezuelo, pero lo plantearemos con el Trasvase incluido, que es necesario porque sin agua no hay crecimiento”, aseveró Suárez.

Suárez añadió que realizarán “de nuevo los estudios de impacto ambiental, pero lo veo con dificultades en el Coirco. Basta el voto de uno solo para que se diga que no. Además, queremos que lo costee el organismo, o la Nación. Nosotros ya hicimos 3. Esperamos igual un cambio de gobierno nacional”, marcó.

Las quejas pampeanas

Y no se equivocaba Suárez cuando desconfiaba de la unanimidad. Desde La Pampa cargaron duro contra Mendoza según publicó el diario La Arena de esa provincia. Quien alzó la voz contra Mendoza fue el delegado pampeano ante el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), Juan Greco.

El funcionario afirmó que no le sorprende el accionar de Mendoza y volvió a cuestionar su accionar “unilateral” de los recursos interprovinciales. A su vez, advirtió que llevar a cabo el trasvase del río Grande al Atuel sería “un asesinato para el Colorado”.

Greco aclaró que “para nosotros no es nada nuevo. De hecho, el proyecto original no ha sido retirado y formalmente han pedido que se continúe con los estudios de impacto ambiental que fue lo que determinó el laudo presidencial. No nos sorprende, obviamente cualquier nueva obra va a tener que pasar los estudios de impacto ambiental que corresponden no únicamente por pertenecer a Coirco sino por las leyes hoy vigentes”.

La guerra por el agua no tiene fin, en Alvear instalaron un cartel gigante pidiendo por la construcción del trasvase del río Grande al Atuel.

Con respecto al trasvase del río Grande al Atuel, recordó que “hace aproximadamente cinco meses ya habíamos notificado que Mendoza ya estaba haciendo los primeros estudios respecto del trasvase, que si bien están en el estatuto obviamente como toda obra nueva va a tener que pasar los estudios de impacto ambiental pertinente. Una cosa es que lo propongan y otra que salga aprobado”.

Para el integrante del Coirco, el trasvase al Atuel “sería un asesinato para el Colorado hablar hoy de un trasvase. Es un río que hoy excepcionalmente llegó a 60 metros cúbicos por segundo por lluvias arriba de la cuenca, pero está volviendo a un régimen actual de 45 o 50 metros cúbicos que es menos del 50 % de la media que corresponde para esta época. Esto nos afecta a todos, estamos casi en el período número 13 que tenemos un río con un promedio casi al 50 % de lo habitual. Hablar de un trasvase hoy es una barbaridad”.

El Baqueano sigue en la mira

La Pampa también había avisado que seguiría de cerca lo que pase con el dique que se construirá en el Río Diamante. La provincia vecina iniciará acciones de acuerdo a lo que haga Mendoza con el dique El Baqueano. Si bien se habló de acciones legales, lo cierto es que no se producirán hasta tanto se avance con el proyecto.

“Hay todo un proceso. Primero se tiene que informar qué se va a hacer. Nosotros vemos que se debe respetar la integridad de la cuenca, la evaluación de impacto ambiental, debe haber un consenso de ejecución de la obra. Y tenemos que ver cómo perjudica o impacta en toda la cuenca, que es una unidad ambiental”, sostuvo Néstor Lastiri, secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, a Los Andes.

El anuncio de la construcción de El Baqueano por parte del gobernador Rodolfo Suárez, encendió las alarmas en La Pampa, pese a que en Mendoza aseguran que “no hay cuenca, no hay un Coirco sobre este río (por el Diamante). Y además tiene aguas abajo un dique compensador como El Tigre, por lo cual no habría riesgo jurídico, más allá de los planteos que se puedan hacer”.