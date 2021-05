La Izquierda presiona para eliminar el “ítem desarraigo” en la Legislatura y apunta contra UCR y PJ

Nuevamente se instaló la polémica en la Legislatura provincial sobre el “ítem desarraigo” que cobran los diputados y senadores que viven a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, y que aún se ha seguido pagando en meses donde no hubo presencialidad. El Frente de Izquierda (FIT) presentó un proyecto para eliminar este ítem en enero, pero aún se encuentra en la Comisión de Hacienda y no se han tenido avances al respecto.

En la nota de Los Andes de hoy se informó que se actualizaron los montos que perciben 10 senadores y 12 diputados que viven a más de 100 kilómetros de la Legislatura . El adicional varía entre 9.364 y 13.377 pesos, según el caso. Como comparación, por este ítem cobran más de lo que percibían como Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -de 10.000 pesos- las personas que se quedaron sin ingresos por la cuarentena.

Quien salió a fustigar al oficialismo y al Frente de Todos fue Lautaro Jiménez, senador del FIT que presentó el proyecto que está cajoneado. El legislador indicó que “hay legisladores que sesionan desde sus casas y cobran entre $9.364 y $13.377 como “ítem desarraigo”, un extra a sus dietas de $205.105 Desde que se hizo público en Enero, exigimos su eliminación y que devuelvan lo cobrado irregularmente. Cajonearon el expediente ¿Qué opinás?”, expresó.

Jiménez sostuvo que fue el senador Alejandro Diumenjo (Cambia Mendoza) quien pidió que pasara a la Comisión de Hacienda. Pero luego, “nadie hizo más nada para tratar este proyecto”, marcó.

“Nadie lo quiere discutir, no me apoyó ni uno solo en la moción. Sólo el FIT está exigiendo que se deje de pagar eso”, marcó el Senador del FIT, y agregó que “los que dieron la orden oficial de cajonearlo, fue el bloque oficialista”.

En aquella sesión de enero, Jiménez solicitó que “se redacte una resolución eliminando de inmediato el concepto de desarraigo, para que no se cobre más ese plus que es totalmente injustificado y que además, aquellos legisladores que lo cobraron durante el año pasado, sesionando desde sus casas, no teniendo que venir a la Ciudad de Mendoza, devuelvan lo que cobraron injustificadamente”.