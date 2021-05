La visita de la ministra de Salud a Legislatura terminó en el barro

La visita de la ministra de Salud Ana Nadal a la Legislatura ayer terminó rozando el bochorno. En lo que se evidenciaba a priori que podría ser un momento de pausa en el enfrentamiento político entre el oficialismo y la oposición, para saldar dudas en relación al manejo de la pandemia por parte del Poder Ejecutivo, ocurrió todo lo contrario. Lo único que quedó claro fue que en el corto y mediano plazo no habrá entendimientos entre el radicalismo y el peronismo, y que esta situación de críticas y chicanas seguramente se acrecentará a medida que nos acerquemos a las elecciones intermedias.

Sin presencia de la prensa por decisión del oficialismo -ya que argumentaron que se tocarían temas complejos y sensibles-, Nadal asistió a la comisión bicameral de Seguimiento y Control de Covid-19 tras varios pedidos por parte del Frente de Todos. Junto a ella fueron varios funcionarios de Salud; así como también el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, quien también asistió para acompañar y respaldar con información respecto a las inversiones relacionadas con el combate del coronavirus.

Pero las cerca de tres horas que duró la reunión fueron en vano. Por un lado, la ministra sostuvo que no fue escuchada por parte de los legisladores de la oposición que estuvieron presentes, que no la dejaron explicar las dudas que tenían.

En tanto, en el peronismo argumentaron que se encontraron con una funcionaria que “no supo responder a ninguno de los planteos” que presentaron y que se fueron con “más dudas que certezas”.

Discusión al barro político

Las posiciones fueron contradictorias por parte de ambos bandos políticos. En diálogo con los medios, la funcionaria se mostró molesta por la reunión y aseguró que no pudo terminar de exponer su presentación por las constantes intervenciones del peronismo con preguntas “sin sustento científico y sin fundamentos”, y expresó que “aparentemente la información basada en evidencia no era el interés principal de esta reunión”.

“Fue una lástima. Ver que ponemos en el terreno del barro político a la pandemia, no es algo que a uno le haga sentir bien”, añadió Nadal, y dijo que iba con la intención de responder a las denuncias realizadas por el PJ, quienes acusan al Gobierno de “falsear datos” de fallecidos y contagios.

De acuerdo a esto, expresó que “la pandemia está siendo gestionada con evidencia, no con comentarios ni con los ‘a mí me dijeron’”.

Desde el peronismo, la visión sobre la reunión fue diferente y volvieron a asegurar que el Gobierno no está dando información veraz. Uno de los que participó de la reunión fue Germán Gómez, jefe de bloque en la cámara baja, quien dijo taxativamente que Nadal “no supo qué responder a un sinnúmero de preguntas y otras que quedaron en el tintero”.

“Hemos notado que la ministra no sabe dónde está ubicada en la situación sanitaria por la que atraviesa la provincia y eso es muy grave”, disparó Gómez, quien días atrás también había puesto en duda las capacidades de Nadal para estar en el cargo de ministra.

Además, el senador Samuel Barcudi destacó que salieron “muy disconformes” y que esperaban un un diálogo “donde se permitiera preguntar más, que nos contesten las cosas concretamente y no hubo posibilidad de hacerlo”.

El diputado Mario Vadillo (Ciudadanos por Mendoza, ex Protectora) también se prendió en las críticas: “no nos dio una certeza sobre el cargado de datos y sobre todo, vemos con preocupación que no se ha invertido lo suficiente para poder el mendocino estar tranquilo si se llega a enfermar, que es algo que puede pasar y uno lo que ha visto es que empiezan a deambular en ambulancias, hospitales regionales que no dan abasto”.

Por otro lado, también habló Alejandro Diumenjo, jefe de bloque radical en el Senado, quien acusó al PJ de “hacer un show, un circo mediático”, y que cada vez que la ministra quería dar una posición, “ellos le cortaban en medio de su alocución. Era un diálogo de sordos, se la hizo perder tiempo”.

Situación delicada

Fueron alrededor de tres horas las que el equipo de Gobierno presentó informes respecto a la gestión actual de la pandemia del coronavirus. La ministra Ana Nadal expresó que la tasa de letalidad (que es del 2,1%) es “más baja que la del nivel nacional” y este dato “es importante porque habla del sistema de salud”.

También sostuvo que ha disminuido la tasa mortalidad en personas mayores de 70, por la incidencia de la vacunación, pero que “se ha trasladado a personas menores probablemente por la característica de la segunda ola. Personas más jóvenes que padecen la enfermedad de manera más grave”.

Nadal también decidió golpear a la Nación: “no estaríamos con la dificultad que hoy tenemos en Mendoza y en el país si tuviéramos vacunas. La solución a la pandemia no es sólo detectar y ampliar camas de terapia, la solución es vacunar”.

Y finalizó: “Si no logramos inmunidad vamos a seguir como estamos. No hay medidas mágicas. Hay que entender que disminuir la circulación ayuda a contener la pandemia, pero confinar, tampoco es una solución absoluta”.