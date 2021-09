Juraron los nuevos ministros, la apuesta de Cristina y Alberto para rescatar al gobierno

El presidente Alberto Fernández tomó juramento esta tarde en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada a los nuevos ministros del Gabinete nacional, una apuesta del mandatario por intentar rescatar su Gobierno tras los cuestionamientos internos por el resultado electoral.

La gran ausente de la jornada fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es quien motorizó los cambios en el Gabinete por su disconformidad con el funcionamiento de la gestión de Gobierno.

La presidenta del Senado y el jefe de Estado se habían reunido el martes en la quinta presidencial de Olivos, donde intercambiaron opiniones sobre cuáles debían ser los cambios y en qué momento. Fernández pensaba hacerlos después de las elecciones del 14 de noviembre.

Pero el miércoles al mediodía, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro puso a disposición su renuncia y al él le siguieron varios funcionarios cristinistas, desatando una crisis política que derivó en la aceleración de los cambios.

“Debatimos de cara a la gente”

Antes de tomar las juras, Fernández tomó el micrófono y expresó un discurso. “El domingo pasado el pueblo de la Nación Argentina dio un veredicto y yo en aquel momento explique que somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas populares y la voz del pueblo, y que iba a tomar cuenta de los reclamos, de qué cosas habríamos hecho mal, de qué nos habíamos equivocado, de qué cosas no llegamos a hacer y debemos acelerar. En realidad, a lo largo de la semana escuché a muchos y a muchas porque quiero cumplir con mi palabra de entender por qué la gente votó como votó”, dijo.

“En realidad, hay veces en que los dirigentes, cuando la gente vota y no los elige, se enojan. Nosotros, cuando la gente no nos vota, nos enojamos con nosotros. Porque en realidad algo habremos hecho mal y nos preguntamos qué habrá sido lo que hicimos mal. Y nosotros debatimos de cara a la gente, planteamos nuestros debates, nuestras discusiones, nuestras diferencias, que siempre tienen un sentido único que es superar la instancia y tratar de encaminarnos a un momento mejor”, agregó Fernández.

Y aclaró que nunca los debates internos en el Frente de Todos lo han “afectado ni preocupado”. Sostuvo que como presidente del Partido Justicialista le preocuparía más un movimiento político silenciado, obediente, que no discute, que un movimiento político que reflexiona. “Así, he tomado las palabras de todos y cada uno de los que han hablado”, expresó el mandatario.

Fernández confirmó estos cambios de Gabinete le imprimirán velocidad al anuncio de medidas en las que el Gobierno ya venía trabajando, para poder llegar a todas las personas a las que la recuperación económica aún no ha llegado. “Yo sigo insistiendo que hay dos países en pugna y eso es lo que tenemos que resolver”, dijo el mandatario.

Agradecimiento, marcha y mensajes internos

Fernández dijo que el Frente de Todos no es parte del país que quiere que los que trabajan pierdan sus empleos sin que nadie los indemnice o que quiere seguir con la concentración, abandonando al norte y al sur. “Nosotros queremos ser parte de un país que se integre y trabaje con mucha fuerza a los que han quedado postergados primero por la situación económica heredada y luego por la angustia que provocó la pandemia”, dijo.

El presidente les agradeció a todos los funcionarios salientes. “Han sido funcionarios ejemplares que han dejado todo de sí en el tiempo que les tocó ser ministros, un tiempo muy difícil, complejo, al que todos recordaremos como los dos peores años de nuestras vidas, los años en los que un virus nos atacó y la muerte caminó entre nosotros”, dijo el mandatario.

Julián Domínguez juró ante el presidente de la Nación como nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca.

“Estamos saliendo de ese tiempo, estamos pasando el tiempo de la pandemia, y con nuevo bríos y nuevas ganas yo les pido a todos, a cada uno y a cada una, que pongan toda la fuerza. La solución del problema de los argentinos no está en que nos dividan, está en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta. No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, en disputas internas”, expresó el mandatario.

Fernández contó que el miércoles irá a José C. Paz para inaugurar la facultad de medicina de la universidad local. “Y ahí quiero convocarlos a todos y todas, a todos nuestros militantes, para que vayamos juntos, para que unamos fuerzas, para que remontemos los resultados del domingo pasado. Para que les demos cuenta a nuestros vecinos de todo el país que por delante hay un país que reconstruir”, dijo.

Llamado a la oposición

Casi al finalizar su discurso, Fernández dio a entender que podría avanzar en un llamado a la oposición para mejorar el nivel de diálogo. “Vamos a seguir trabajando todos, unidos, absolutamente todos, sin exclusión. Y vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder. A la Argentina no la resuelve ni un Presidente ni un grupo de ministros, ni siquiera gente que piensa en un mismo espacio político”, dijo Fernández.

Y agregó: “La pandemia nos distanció. Algunos promovieron ese distanciamiento y algunos aprovecharon la pandemia para dividirnos. Vamos a trabajar con todos y con todas. En la Argentina que tenemos que construir, todos y todas hacen falta. Nadie debe quedar afuera de este tiempo de reconstrucción que nos debemos”.

Jura de ministros en Casa Rosada.

Las juras

En ese contexto, asumieron sus funciones Juan Manzur, como nuevo jefe de Gabinete de ministros; Santiago Cafiero, en Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Aníbal Fernández, en Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería, y Pesca; Jaime Perzyck, en Educación, y Daniel Filmus, en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Además, Juan Ross se sumó como responsable de la Secretaría de Comunicación y Prensa y ocupará el cargo de vocero presidencial, que hasta el viernes estuvo desempeñado por el saliente Juan Pablo Biondi.

Al acto asistieron los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Catamarca, Raúl Jalil; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Asimismo participaron por videoconferencia los mandatarios de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de San Juan Sergio Uñac.

También asistieron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el diputado Máximo Kirchner, senadores y diputados nacionales, dirigentes gremiales y empresariales y miembros del Gabinete.