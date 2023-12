Alberto Fernández dará su discurso de despedida hoy a las 18 por cadena nacional

Antes del cambio de Gobierno del próximo domingo, el presidente saliente, Alberto Fernández, dará esta tarde su discurso de despedida como mandatario. Según confirmaron fuentes oficiales, lo hará en cadena nacional, a las 18, con un resumen que prevé un repaso de su gestión, área por área.

De acuerdo a lo informado por Infobae, Fernández hará hincapié en las dificultades que enfrentó su Gobierno en estos cuatro años, con énfasis en la pandemia, la guerra de Rusia y Ucrania y la sequía. Además, el mandatario resaltará su compromiso con la democracia y la idea de que se va con “el trabajo hecho”.

Presidente Alberto Fernández.

Según trascendió, el presidente comenzó a escribir su discurso el fin de semana pasado y fue coordinado con la vocera Gabriela Cerruti. Luego, el día miércoles, Alberto Fernández se despidió de los empleados de la Casa Rosada con un brindis, en el que esbozó una especie de análisis de lo que fue su gobierno. “Vengo a despedirme de todos ustedes porque quizás este es mi último día en esta casa”, manifestó en el comienzo del brindis.

‘CHIN CHIN’: LA DESPEDIDA

Ante unas 400 personas, con gente en los balcones y banderas argentinas en las barandas, el mandatario habló durante casi 6 minutos, haciendo un repaso de los cuatro años que lleva en el poder. Les agradeció por el esfuerzo realizado durante la pandemia. “No les voy a contar a ustedes el esfuerzo que debimos hacer, fueron cuatro años muy difíciles. Tan difíciles que no pudimos compartirlos en los pasillos de esta Casa Rosada, porque la pandemia nos obligó a trabajar a distancia y tardamos mucho tiempo en recuperar la habitualidad”, relató en el comienzo de su discurso.

Alberto Fernández se despidió de los empleados de la Casa Rosada.

Y sumó: “En todo momento ustedes trabajaron y conseguimos poner a la Argentina de pie. Me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que había que poner en este tiempo, para ayudar a este país. Estamos dejando un país que está funcionando”. Entre quienes lo escuchaban no solamente había habitués de la Casa Rosada, sino también de dependencias aledañas como el SENASA, el ministerio de Economía, el Banco Nación y el Centro Cultural Kirchner.

“Me voy con la conciencia tranquila por la misma puerta por la que entré, con el mismo auto con el que entré y me voy a la misma casa de la que salí”, detalló el presidente para remarcar que terminará su mandato sin haberse enriquecido.

LA HERENCIA

“El que me sucede no tiene que recibir un país que al año tenía que pagar 19 mil millones de dólares, y al año siguiente 18 mil como el que me tocó a mí. El que me sucede no tiene que recibir 10 puntos de desocupación, recibe la tasa más baja de los últimos años. El que me sucede va a recibir 4.000 obras públicas en todo el país nuevas y otras 3 mil que están en marcha”, enumeró Alberto Fernández.

Cabe destacar que ayer, en su última actuación oficial como presidente de Argentina, Fernández participó de la 63ª Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, donde tuvo un afectuoso encuentro con Lula, presidente de Brasil, quien rechazó la invitación de Javier Milei para participar del acto de asunción del líder libertario del próximo domingo.

Alberto Fernández en una reunión con Lula da Silva tras su asunción. Foto: Télam

“Tuviste que afrontar una pandemia y una sequía, merecías mejor suerte. Nunca olvidaré el gesto de que me visitaste en 2018. Nunca lo olvidaré. Este compañero que me precedió como presidente del Mercosur y que trabajó activamente para fortalecer la la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) merece todo nuestro reconocimiento”, escribió luego Lula en su cuenta de X (Twitter) a quien considera un amigo personal.

Por su parte, nuestro mandatario publicó un tuit en el que mostró en un video el abrazo que ambos se dieron en la llegada a Río. Un par de horas después, Fernández consignó en la misma red social: “Tus sinceras palabras reafirman lo que siempre pienso, compañero @LulaOficial. Como presidente de la Argentina, tu valiosa solidaridad con nuestra patria. En lo personal, la convicción de que esta infinita amistad nos seguirá reuniendo para trabajar por nuestros pueblos”.

