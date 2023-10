El ministro de Transporte: “El que vota a Milei o Bullrich debería bajarse del subsidio; el que vota a Massa, se lo queda”

El ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, redobló su apuesta a la renuncia voluntaria de subsidios al transporte público -vía tarjeta SUBE- y condicionó a los argentinos de la siguiente manera, según su preferencia en las elecciones: dijo que el que vota a Javier Milei o Patricia Bullrich “debería bajarse del subsidio” y aquel que lo hace por Sergio Massa, “se queda con la universalidad del subsidio”.

Así lo expresó este martes en diálogo con radio La Red: “El que vota a Milei debería bajarse del subsidio. Debería ser así, porque si usted va a votar por la eliminación del subsidio y se lo queda, la verdad que está teniendo una actitud de contradicción”.

Entonces, el funcionario de Alberto Fernández señaló que el votante del ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, “se queda con la universalidad del subsidio” porque el tigrense “plantea el acompañamiento del Estado”.

“No debería nadie indignarse cuando se conoce el impacto de las decisiones que se toman en democracia, porque hay gente indignada que dice que esto es una decisión electoral cuando es muy fácil y honesto. Si usted tiene una posición en contra de los subsidios, Milei o Bullrich, son $700 y puede excluirse. Esto no es algo de campaña sino de esclarecimiento”, sumó Giuliano a la polémica.

El ministro de Transporte resaltó que las propuestas de los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del próximo domingo “están explícitas” y sostuvo que, “durante meses enteros, han planteado que hay que eliminar los subsidios y fundamentalmente los subsidios al transporte porque esos subsidios son un gasto y lo han dicho con todas las letras”.

”Nosotros ponemos blanco sobre negro y le permitimos a la opinión pública que conozca la profundidad de esta medida”, argumentó.

“La SUBE lleva el subsidio al bolsillo del usuario de acuerdo con su condición: si es trabajador, trabajadora, jubilado, pensionado, excombatiente de Malvinas y allí tiene que ir el subsidio, las empresas no deberían estar en la intermediación de esto”, afirmó Giuliano.

Crítica de Mendoza a la Nación por la renuncia voluntaria al subsidio

El lunes, durante el anuncio oficial, Diego Giuliano detalló que la renuncia voluntaria a los subsidios del pasaje de colectivos y trenes bajo jurisdicción nacional estará disponible a partir del 20 de octubre a través del sitio web oficial argentina.gob.ar/SUBE.

En una primera instancia solamente alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Luego, el Gobierno nacional invitará a las demás provincias con sistema SUBE a plegarse a la medida.

En consecuencia, desde Mendoza, el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, acusó al Ministerio de Transporte de la Nación de transitar una gran “improvisación que vienen manteniendo desde un principio” y acusó de que “ni siquiera saben cuál es el costo del servicio en AMBA porque no lo controlan, les aumentan las partidas cada semana sin conocer el costo ni mucho menos auditarlo, ¿alguna vez alguien vio alguna audiencia pública para conocer el costo km del AMBA? No existe el análisis, no hay información, es un agujero negro”.

Añadió que “la realidad es que el Estado nacional es tremendamente ineficiente, gasta muy por encima de lo que recauda y cada peso que destina a subsidio, lo hace emitiendo y generando inflación”.

“Esta medida sólo es para el AMBA, porque al Interior del país ya prácticamente no llegan subsidios nacionales, a Mendoza específicamente no llegan desde febrero, pero el resto que viene recibiendo, tarde, no le cubren ni el 10% del costo del sistema”, volvió a denunciar.

