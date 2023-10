Dura crítica de Mendoza contra la Nación por la renuncia voluntaria del subsidio en transporte: cuánto costaría el pasaje

El Gobierno Nacional anunció ayer la apertura de un sistema de renuncia “voluntaria” de subsidios al transporte público de pasajeros, y abonar así la tarifa plena, con el objetivo de que los recursos que el Estado Nacional dispone para ese fin “sean derivados a los sectores de mayores necesidades. Desde el Gobierno provincial salieron al cruce de la medida de Nación, al indicar que “en Mendoza es inaplicable porque prácticamente no llegan subsidios nacionales”. También tildaron la medida como “electoralista” y una “chicana” a días de las elecciones del 22 de octubre.

Fue el ministro de Transporte, Diego Giuliano, quien anunció este lunes que los pasajeros podrán renunciar a los subsidios al transporte (micro y tren en el Área Metropolitana de Buenos Aires), y que la medida estará disponible para usuarios de colectivos y trenes de jurisdicción nacional, que se podrá gestionar a partir del 20 de octubre a través de la web argentina.gob.ar/SUBE.

No obstante, en diálogo con la TV Pública, el Ministro lanzó una “chicana electoral” de la iniciativa, que ha sido calificada incluso como “insólita” desde la oposición: “Quien sienta que no quiere tener subsidios al transporte porque piensa igual que los proyectos políticos de Javier Milei y Patricia Bullrich, que ya lo decida ahora y que pueda optar por no recibir el subsidio al transporte, que es universal. Sería lógico y coherente que lo hagan”.

Quien salió al cruce de Giuliano fue Natalio Mema, titular de Servicios Públicos en Mendoza; quien acusó al Ministerio de Transporte de transitar una gran “improvisación que vienen manteniendo desde un principio” y acusó de que “ni siquiera saben cuál es el costo del servicio en AMBA porque no lo controlan, les aumentan las partidas cada semana sin conocer el costo ni mucho menos auditarlo, ¿alguna vez alguien vio alguna audiencia pública para conocer el costo km del AMBA? No existe el análisis, no hay información, es un agujero negro”, lanzó.

El funcionario provincial agregó que “la realidad es que el Estado Nacional es tremendamente ineficiente, gasta muy por encima de lo que recauda y cada peso que destina a subsidio, lo hace emitiendo y generando inflación”.

“Esta medida sólo es para el AMBA, porque al Interior del país ya prácticamente no llegan subsidios nacionales, a Mendoza específicamente no llegan desde febrero, pero el resto que viene recibiendo, tarde, no le cubren ni el 10% del costo del sistema”, volvió a denunciar.

Cuánto cuesta el pasaje sin subsidios

Según información de Servicios Públicos, en Mendoza, si no hubiese ningún beneficio para nadie y se abonara el 100% del costo, la tarifa plana sería de unos $850. Actualmente el pasaje cuesta $70 de tarifa plana.

“Esa diferencia entre lo que cuesta y lo que paga el usuario lo paga el Estado Provincial, que a diferencia del Estado Nacional, no tiene déficit, por eso puede tomar esa medida sin endeudarse como se hacía en Mendoza hasta el 2015, que pedían deuda para gastos corrientes”, se defendió Mema.

Además, agregó que en Mendoza, más del 80% de los usuarios están registrados. De esa porción, el 50% ocupa el abono de uso frecuente (premia al que más viaja, mientras más lo usas menos pagas con un descuento de hasta el 50% del boleto).

“Ahí incentivamos al uso del servicio más allá de la capacidad de pago. Y por eso es el único sistema del país que registra usos históricos, muy por encima de los datos prepandemia. Porque medimos, controlamos y pagamos con parámetros de calidad”, añadió Mema.

Volviendo a los pasajes sin subsidios, en el AMBA se calcula que cada viaje en micro cuesta unos $700 sin subsidio. Actualmente el valor del pasaje con subsidio va de $52,96 (mínima) hasta $72,61 (máximo).

En tanto, en el caso de los trenes, los valores actuales de los pasajes con subsidio son de entre $11,57 y $ 52,95 en el AMBA; de $79 en el caso de Salta; $ 105 en el circuito Resistencia-Los Amores, en Chaco; $ 180 en Rosario-Cañada de Gómez, Santa Fe. En estos casos, los usuarios que renuncien a los subsidios deberán abonar pasajes que van desde $655 hasta $1.100 por viaje.

La medida

La iniciativa se oficializó a través de la Resolución 501/2023 publicada en el Boletín Oficial.En los considerandos de la resolución se señala que “el transporte público terrestre de pasajeros de carácter urbano y suburbano es una herramienta indispensable para la instrumentación de las actividades cotidianas de la población, cuya principal función es el traslado de los integrantes de la comunidad a cada uno de los sitios donde éstas son desarrolladas, constituyéndose, en este sentido, en un primer eslabón para el desarrollo económico-social”.

Agrega que “como consecuencia de esta situación, se ha reconocido la existencia de un derecho al transporte y a la movilidad, cuyos titulares son los ciudadanos y que el Estado Nacional se encuentra comprometido a tutelar de acuerdo a los objetivos determinados para esta cartera de Estado”.

Fundamenta que “una de las acciones por las que se materializa la tutela de este derecho es brindar la posibilidad de acceder al servicio público de transporte de pasajeros a todo el conjunto de la población, preservando la naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de necesidades colectivas primordiales”.

El sistema SUBE se utiliza en 53 localidades del pais y en el el caso del AMBA, a través de este sistema se realizan casi 4 millones de viajes por día.

Los beneficios SUBE, incluyen el atributo social a grupos sociales con 55% de descuento (4.9 millones de personas alcanzadas a nivel país) y la RED SUBE, que otorga descuento para una o más combinaciones.Del anuncio también participaron el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci; la secretaria de Gestión de Transporte, Jimena López; y el subsecretario de Política Económica y Financiera de Transporte, Carlos Vittor.