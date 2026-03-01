1 de marzo de 2026 - 20:31

Javier Milei abre las sesiones ordinarias y su discurso genera gran expectativa

Se emite por cadena nacional, a las 21. La Asamblea Legislativa marcará el inicio formal de un nuevo año parlamentario, con un Gobierno decidido a profundizar su agenda reformista.

A través de cadena nacional, el presidente Javier Milei inaugurará este domingo, desde las 21, el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso. Se espera que su discurso se extienda al menos 40 minutos y que esté enfocado en los logros de su gestión, el rumbo económico y nuevas reformas estructurales.

Hay fuerte expectativa por su reencuentro institucional con la vicepresidenta Victoria Villarruel, en un contexto político donde la relación entre ambos ha sido seguida con atención.

En la previa de la Asamblea Legislativa, Milei publicó un video en la red social X en el que se lo ve rodeado por seguidores mientras se escucha una reflexión de fondo en la que afirma que “la verdadera batalla es cultural, filosófica y moral”.

El posteo estuvo acompañado por la frase “La moral como política de Estado”, una definición que anticipa parte del tono conceptual que podría atravesar su exposición ante el Congreso.

El mandatario llega al inicio de las sesiones ordinarias tras un período de extraordinarias que el oficialismo considera favorable.

En esos meses logró avanzar con la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad, la ley de inocencia fiscal, la media sanción de la reforma a la ley de Glaciares y distintos avances vinculados al acuerdo Mercosur–Unión Europea.

Desde la Casa Rosada sostienen que estos resultados refuerzan el mensaje de gobernabilidad hacia el Fondo Monetario Internacional, los mercados y los actores internacionales.

El discurso de esta noche buscará exhibir esas victorias políticas e incluirá, según anticipan fuentes oficiales, anuncios adicionales y un énfasis marcado en el concepto de cambio estructural. Milei podría profundizar en la reconfiguración del Estado y en la continuidad del programa económico como ejes centrales de su intervención.

Tras la apertura de sesiones, el Presidente tiene previsto viajar a Estados Unidos con la intención de mostrar resultados y proyectos de reforma que consoliden la confianza de inversores internacionales.

