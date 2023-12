Janina Ortiz se defendió ante LAC, pero el oficialismo avanzará con el desafuero

Este martes se reunió la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para tratar los pedidos de desafuero que elevaron dos fiscales contra la diputada Janina Ortiz (La Unión Mendocina). La legisladora ejerció un descargo a través de una exposición de su abogada Elena Quintero y la semana que viene saldrá dictamen por su aprobación o rechazo. El oficialismo tiene los números para darle luz verde y luego aprobar el desafuero en el recinto.

El fiscal Flavio D´Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción Nro 7, y la fiscal Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción Nro 32, remitieron el pasado 21 de noviembre a la Cámara de Diputados dos pedidos de desafuero para la diputada, por causas de fraude y coacciones, por las que es investigada. Dos días después, Ortiz logró pasar el filtro de la cámara para asumir su banca, pero las solicitudes judiciales quedaron en LAC para su tratamiento.

De ese modo, Ortiz se presentó esta mañana con su abogada y les dejó todos los “expedientes completos y no parcializados” de las causas, para que los 13 miembros de la comisión los analicen y tomen una decisión al respecto. Lo cierto es que la comisión presidida por Franco Ambrosini (UCR) tiene a siete integrantes de Cambia Mendoza -contándolo a él- y por lo que pudo averiguar Los Andes, no habrá marcha atrás en el dictamen afirmativo para los pedidos de desafuero. El plan inicial del oficialismo era impulsar también su suspensión, pero por el momento no avanzarían en tal sentido.

La abogada Elena Quintero defiende a su representada, la diputada provincial Janina Ortiz Foto: Orlando Pelichotti

“Agradezco al presidente Brusini, al secretario (Gustavo) Cairo y a todos los vocales por habernos permitido con mi defensora explicar la situación en las que están las causas, a nivel técnico, que es necesario para que puedan tomar una decisión”, dijo Ortiz tras la reunión.

Y agregó: “La responsabilidad queda en ellos. Se les ha dado todas las pruebas reales, con los expedientes completos y no parcializados. Tendrán que tomar una decisión el martes que viene para emitir un despacho, por sí o por no, que luego se tratará en la cámara”.

La exfuncionaria de la Municipalidad de Las Heras aseguró: “No tengo miedo. Mi abogada explicó por qué no se ha procedido a la imputación, porque a mí me desafueren o no, me pueden imputar igual. No es legítimo lo que se ha pedido. La causa no está para elevar a juicio, ni hay un pedido de prisión preventiva. Pero yo no puedo renunciar porque son fueros de la Cámara”. Su abogada se expresó ante los legisladores en ese sentido, indicando que los fueros son fundamentales para mantener la “independencia” de poderes.

Por otro lado, Ortiz anunció que realizará una denuncia internacional ante la ONU por “violencia de género y persecución política” y otra a nivel nacional, ante el Ministerio Público Fiscal por “mal accionar” de los fiscales que la acusan. Cabe recordar que, en medio de los pedidos de desafuero que llegaron a la Legislatura, la diputada presentó dos denuncias solicitando el jury de enjuicimiento contra los fiscales Gonzalo Nazar, adjunto en lo Penal, y Alejandro Iturbide, jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Tecnológicos.

La diputada provincial Janina Ortiz (La Unión Mendocina) asistió a la Comisión de LAC para defender sus fueros. Foto: Orlando Pelichotti

Si bien los integrantes de LAC no pueden preopinar sobre su voto, desde Cambia Mendoza una alta fuente le dijo a este medio que Janina fue a “hacer su show” en la reunión y consideran que “toda persona de bien debería allanarse al proceso de investigación de la Justicia”.

Es decir, sostienen que debería renunciar a sus fueros y lo que está desplegando en cambio, es una “estrategia clara de entorpecimiento” de la investigación. “Tanto es así que en la Justicia, cuando a ella la llamaron para imputarla, dijo que no la podían imputar porque tenía fueros”, explicó una voz legislativa.

“Ella va y le dice a la Justicia, ‘no me pueden imputar a mí, porque soy diputada electa’. Y cuando llegan los pedidos de desafuero, dice que no hacen falta que se los saquen. Osea, está mintiendo, porque dice cosas contradictorias en un mostrador y en el otro”, sostiene un dirigente oficialista.

A la Comisión de LAC la encabezan el presidente Franco Ambrosini (UCR) y el secretario Gustavo Cairo (Juntos por la Libertad – LUM). El radicalismo cuenta también con los vocales César Cattaneo, Evelin Pérez, José Vilches, Alberto López, Silvina Gómez y a ellos se suma el aliado Enrique Thomas (PRO).

Por su parte el peronismo tiene a Germán Gómez, Natalia Vicencio y Gabriela Lizana como representantes. Mientras que LUM agrega solo a Laura Balsells Miró y completa Emmanuel Fugazzotto (Partido Verde), quién incluso votó en contra de la asunción de Ortiz como diputada. De este modo, el desafuero se aprobaría, al menos con 7 votos del oficialismo.

En caso de llegar al recinto, el Interbloque Cambia Mendoza cuenta con 27 diputados; mientras que el peronismo tiene 10 (sumado al díscolo Julio Villafañe y José Luis Ramón de Protectora); La Unión Mendocina 8 y el Partido Verde 2. La votación es por mayoría simple, por lo que el escenario también es adverso para Ortiz.