El excandidato de Orozco asistió a la asunción de Lo Presti: “Tal vez vuelva a Cambia Mendoza”

Este lunes asumió Francisco Lo Presti como intendente de Las Heras y de este modo, Cambia Mendoza vuelve a tomar las riendas del municipio, tras un áspero año electoral que incluyó escándalos judiciales de forma paralela, que mancharon a Daniel Orozco y sus funcionarios.

El candidato que eligió Orozco para sucederlo fue Martín Bustos y sorpresivamente, tras la derrota electoral, decidió pegar el portazo y renunciar a su cargo como secretario de Obras Públicas con durísimas acusaciones contra su padrino político. De este modo, rubricó también su salida formal de La Unión Mendocina, el frente que lidera Omar De Marchi.

Bustos fue invitado a la asunción de Lo Presti y no escondió sus intenciones de volver a formar parte del oficialismo, en declaraciones con Los Andes, durante el acto. “No se me dio ser intendente, pero voy a acompañar políticamente y en el lugar que me toque para que la gestión de Francisco Lopresti sea lo mejor para Las Heras”.

El exfuncionario de Orozco asegura que mantiene contacto con el nuevo intendente y también que habla con los vecinos que lo apoyaron, para que respalden a la gestión entrante. A la vez, descartó que haya sido convocado para el nuevo gabinete municipal, pero sí aclaró sus ganas de volver formalmente a las filas que comanda Alfredo Cornejo a nivel provincial.

“La verdad que no hemos hablado de ese tema, yo tampoco le he pedido un lugar en el gabinete. Entiendo que él tiene que armar su equipo con la gente que trabajó y que confió para que él sea intendente. Políticamente, la verdad que todavía estamos en un proceso de recambio. Sí, estoy distanciado de Daniel Orozco y con Omar de Marchi no he hablado después de las elecciones. Yo soy radical y lo voy a seguir siendo. Así que en el futuro tal vez vuelva a Cambia Mendoza, pero eso no lo hemos hablado ahora”, afirmó.