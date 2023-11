Janina Ortiz pide el jury contra dos fiscales y elevó un escrito a la Comisión de Poderes

Mientras la Comisión Especial de Poderes se mantiene reunida en el anexo de la Cámara de Diputados para dirimir su situación puntual, Janina Ortiz se presentó en un anexo de la Legislatura para elevar una respuesta formal a los dos pedidos de desafuero que llegaron desde el Ministerio Público Fiscal. A la vez realizó dos denuncias contra los fiscales Gonzalo Nazar, adjunto en lo Penal, y a Alejandro Iturbide, jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Tecnológicos.

El fiscal Flavio D´Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción Nro 7, y la fiscal Patricia Atur, de la Fiscalía de Instrucción Nro 32, remitieron a la Cámara de Diputados dos pedidos de desafuero para la diputada electa, por causas de fraude y coacciones, por las que es investigada. Ambos expedientes ingresaron el viernes pasado por la Mesa de Entrada de la Cámara Baja.

En ese marco, hoy la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras junto a su abogada Elena Quintero pasaron por el frente del anexo, donde están los legisladores reunidos y se dirigieron luego hasta mesa de entradas de la Cámara, ubicada en la esquina de Patricias Mendocinas y Rivadavia. Allí dejaron el escrito.

En tanto, en las denuncias que solicitan jury de enjuiciamiento contra Nazar e Iturbide se apunta a que las presuntas actuaciones “deficientes” de los fiscales “apartadas de la objetividad que debe tener quien actúa en la acusación pública”, se dan bajo apariencia de estar investigando a una funcionaria pública y “se pretende forzar el sometimiento de una mujer política en base a conjeturas de sus adversarios políticos”.

“En ese contexto, ha dado una interpretación notoriamente arbitraria, apartada del material probatorio que tenía a su disposición, de la ley que rige el proceso penal, la constitución provincial, nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, para arribar a una conclusión que resulta violatoria de los derechos de una mujer que ejerce la política para satisfacer el requerimiento de sectores de poder que pretenden apropiarse de una banca en la Cámara de Diputados que Janina Ortiz obtuvo a través del sufragio popular, también evidencia notorias deficiencias en cuanto a la perspectiva de género a la que está obligado todo agente estatal en el cumplimiento de su función”, coinciden ambas denuncias presentadas ante el Presidente del Jury de Enjuiciamiento, Dalmiro Garay.

En contacto con Los Andes, Ortíz manifestó que se presentaron “todos los amparos que se me han recomendado por la arbitrariedad cometida el día de hoy. Hay una mala actuación una vez más del Ministerio Público Fiscal, realmente esto no es constitucional”.

“En Mendoza queda claro que no hay división de poderes y se está usando la justicia como instrumento político para atacar justamente a los opositores. Porque soy una diputada que fue elegida por el pueblo del lado de la oposición”, se defendió la funcionaria lasherina.

Y comparó su situación con las del intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias (asumirá como senador provincial en breve) y el intendente electo de Malargüe, Celso Jaque, aparentemente por denuncias que tienen ambos en contra y que no son cuestionados de la misma forma.

“Qué raro justamente, que incluso varones que tienen realmente denuncias penales, como es el caso de Marcelino Iglesias, no se les ha hecho nunca un cuestionamiento. O el caso también del intendente de Malargüe que está por asumir. Leí en un diario digital que tenía 11 causas penales y tampoco se está tomando ninguna medida. Solamente es contra una mujer que ejerce la política”, señaló.

Ortiz explicó: “Ya he demostrado en ambas causas que las acusaciones son falsas y en una el fiscal todavía no se expide. Incluso he declarado y manifesté que no he pedido que reconozcan mi firma porque muchas no son mis firmas, consta en mi declaración. Por lo tanto, antes de poder ejercer ellos algo (la Comisión de Poderes), tengo que recibir del fiscal la respuesta que corresponde, a lo que he presentado”.

“Yo me presenté, declaré y se pidió la nulidad del aboque. Me tienen que responder primero eso, antes de avanzar con un desafuero que no existe porque no los tengo todavía. Lo que tengo son inmunidades parlamentarias, no tengo fueros aún. Entonces, están haciendo realmente de la justicia una vergüenza”, completó.

Seguí leyendo