Incertidumbre por el futuro de Impsa tras la salida del ministro Kulfas

El Gobierno oficializó hoy la renuncia de Matías Kulfas como ministro de Desarrollo Productivo, tras la decisión que tuvo el presidente, Alberto Fernández, de echarlo tras el escándalo de las declaraciones en off (que el propio ex funcionario dijo que fueron en on) sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.

En Mendoza esta polémica pega casi en forma directa, ya que la Nación es la principal accionista de la empresa Impsa (la provincia también participa como accionaria). Pero además, está el agravante que Kulfas era uno de los directivos de la metalmecánica.

Desde el Gobierno manifestaron la incertidumbre que genera esta situación, y aguardan sobre la oficialización de Scioli como Ministro y que se llene la vacante en la empresa mendocina. Aún no se sabe si el ex gobernador de Buenos Aires tomará ese lugar en Impsa.

El ex Ministro, que será reemplazado por el embajador en Brasil, Daniel Scioli, envió una durísima carta de despedida, de 14 hojas, en la cual ratificó todos los dichos por los que el Presidente decidió pedirle la renuncia; y también habló de un “internismo exasperante”, sobre todo con los funcionarios que responden a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Interna en Impsa

Sobre Impsa, particularmente expresó que se logró “salvar la empresa”, pero advirtió que “también sufre por el internismo del equipo de la Subsecretaría de Energía Eléctrica”.

En este sentido, aseguró que ese “equipo” que responde a la Vicepresidenta, “tiene parados numerosos proyectos de energías renovables de interés para varias provincias”, y marcó además que también “sufre” Impsa “de la incomprensible demora en ejecutar obras hidroeléctricas necesarias para el país”.

Kulfas también tuvo palabras sobre la empresa, en la cual dijo que cuando se inició la gestión de gobierno “la empresa IMPSA estaba a punto de cerrar definitivamente”.

“No era un tema menor: IMPSA es una de las empresas de tecnología más importantes de América Latina, con una tecnología única en la región y presencia de su tecnología de generación hidroeléctrica, puentes grúa, energía nuclear, ingeniería y otros en más de 50 países”, comentó.

En base a esto, afirmó que se logró “salvar la empresa y, en un hecho inédito, pudimos estatizarla sin generar ningún litigio en el CIADI, sin poner un solo peso del Estado ni a los acreedores ni a los antiguos accionistas”.

“Todos los recursos que pusimos fueron directamente a la caja de la empresa para su capitalización. Y, por si esto fuera poco, lo hicimos integrando en el capital y en la gestión de la empresa al gobierno de la provincia de Mendoza, mostrando otro ejemplo de que es posible trabajar seriamente buscando consensos también con otras fuerzas políticas”, completó.

EL DIRECTORIO COMPLETO

Presidente: Marcelo Kloster

Vicepresidente: Vacante (era Matías Kulfas)

Directores titulares: María de los Ángeles Apólito, Pablo Magistocchi, Pablo Armando Portuso, Sebastián Córdova Moyano, Jaime Alberto Aguiló

Directores suplentes: Juan Manuel González Ferrer, Claudio Alejandro Sehtman y Cavo, Ramiro Gerardo Manzanal, Marcelo Daniel Japaz, María Amalia Granata, Felipe Oviedo Roscoe, Hernán Horacio Iglesias

La Comisión Fiscalizadora quedó integrada de la siguiente manera:

Síndicos titulares: Cecilia Da Dalt, Vivian Stenghele, Carlos Alberto De Carli Merep, Emilio Mario Bertolini, Jorge Aldo Perone.

Síndicos suplentes: Sandra Del Valle Castro. Raquel Inés Orozco. Sandra Auditore. Marcelo Fabián Vieyra. Lidio Elías Manzano.

La renuncia de Kulfas

La formalización de la salida de Kulfas del gabinete nacional quedó plasmada en el decreto 299/2022, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

“Acéptase la renuncia presentada por el doctor Matías Sebastián Kulfas al cargo de ministro de Desarrollo Productivo”, dispone la resolución, y cierra: “Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo”.

Kulfas dimitió a pedido del jefe de Estado, luego de que trascendiera la difusión de un informe en off de record sobre el proceso licitatorio del gasoducto Néstor Kirchner. Ayer, el ahora exfuncionario se reunió con Fernández en la Casa Rosada y presentó su texto de renuncia con una carta con críticas al “cristinismo”.

Poco después, a través de Twitter, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, salió al cruce del exministro y manifestó que “el Gobierno Nacional rechaza las acusaciones vertidas por Matías Kulfas en su carta de renuncia y no comparte los conceptos sostenidos en ese sentido”.

“El presidente Alberto Fernández está convencido de la necesidad de seguir trabajando por la unidad de la coalición de gobierno, construyendo acuerdos en la diversidad y gobernando con plena transparencia en todas las áreas”, cerró la portavoz el posteo.