Kulfas le dejó un escrito de 14 páginas con su renuncia y ratificó sus dichos contra funcionarios K

El exministro Matías Kulfas pasó esta tarde por Casa Rosada, donde le presentó en persona su renuncia al presidente Alberto Fernández. “Vine a darle un abrazo porque le tengo un gran afecto personal”, dijo Kulfas a los periodistas acreditados en Casa Rosada, a quienes también saludó y agradeció el trato. “La renuncia me pareció que era mejor entregarla en persona”, agregó.

Kulfas no dejó un simple escrito formal para su renuncia. Le dejó a Fernández un documento de 14 páginas, en el que repasa los objetivos perseguidos por el ministerio durante su gestión.

En la carta, el exministro alude a la controversia que terminó por sacarlo del gobierno: “A propósito de este tema, ratifico lo dicho el viernes al finalizar el acto aniversario por los 100 años de YPF en Tecnopolis: si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta. Fueron declaraciones que realicé en ON, y que quedaran registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara al señalarle que usted tiene que “utilizar la lapicera” para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por IEASA”.

En otro tramo de la carta de renuncia, Kulfas destaca la tarea de sus compañeros del “gabinete económico” y menciona a Santiago Cafiero, Martín Guzmán, Cecilia Todesca, Mercedes Marcó del Pont, Claudio Moroni y Miguel Pesce. “Les deseo lo mejor para lo que viene: son gente honesta, talentosa y patriota”, dijo Kulfas.

En otro párrafo, dice: “Estamos ante una oportunidad histórica para nuestro país. No la podemos dejar pasar. Ningún internismo puede anteponerse a estos objetivos. Ninguna grieta nos puede impedir concertar estos objetivos con otras fuerzas políticas y con los sectores de la producción y el trabajo argentino, los científicos y tecnólogos”.

Al final, le desea mucha suerte ante los desafíos que le esperan al gobierno. “Soy ateo, pero me permito desearle que el Dios en el que usted cree lo ilumine”, termina Kulfas.

Fernández y su exministro se reunieron antes de la presentación que hizo el Gobierno nacional del proyecto sobre la Renta Inesperada en el Museo del Bicentenario.

Renuncia y reproches tras el acto de YPF

Kulfas fue despedido por Fernández el mediodía del sábado pasado, después de un contrapunto sostenido entre el exfuncionario y la Vicepresidenta Cristina Kirchner, en torno a la licitación de los caños del Gasoducto Néstor Kirchner.

Matías Kulfas ocupaba el cargo desde diciembre de 2019 y siempre se lo caracterizó como uno de los colaboradores más cercanos a Fernández. Su cargo ahora será ocupado por Daniel Scioli, quien pidió esta semana para ultimar los detalles de su salida de la Embajada argentina en Brasil.

“Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina Kirchner. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad”, afirmó Fernández en un tuit previo al pedido de renuncia a Kulfas.

El comunicado de Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner, un rato antes, había publicado, también en Twitter, su opinión sobre un trascendido adjudicado al entorno de Kulfas: “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos”. El tuit de la vicepresidenta decidió la suerte del ministro. Fernández optó por sacrificar a un funcionario al que le reconocía una buena cuota en la recuperación económica y al que consideraba clave en la relación del gobierno con el sector empresarial.