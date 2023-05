Habló uno de los funcionarios demarchistas desvinculados: “Me pidieron que hiciera declaraciones a favor de Cambia Mendoza”

El Gobierno Provincial tomó la decisión de desvincular a funcionarios de la gestión que pertenecen al sector de Omar De Marchi, precandidato a la gobernación que decidió pegar el portazo del frente Cambia Mendoza, y fundó La Unión Mendocina.

Uno de los funcionarios que el gobierno de Rodolfo Suárez apartó fue Jaime Grimalt, quien era director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) desde el 2016. El decreto de despido de Grimalt es el 1007 y si bien fue firmado el 19 de mayo, aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial.

El artículo 1 de la norma deja sin efecto la designación de Jaime Grimalt en el cargo de vocal en el directorio del IPV.

En diálogo con Los Andes, Grimalt dijo que este martes por la mañana fue notificado del decreto de desvinculación. No obstante, aclaró que minutos antes de recibir el decreto de despido, lo llamaron para solicitarle “que hiciera declaraciones a favor de Cambia Mendoza”.

Jaime Grimalt, miembro del directorio del IPV y amigo de De Marchi.

“Tuve una llamada previa con un funcionario, que me pidió que yo diera un paso al frente y que declarara que me quedaba en el frente Cambia Mendoza. Yo les expliqué que no tengo que dar explicaciones de lo que pienso, que mis amigos son los que tengo (ndr: en relación a De Marchi, a quien conoce de hace 20 años) y que estaba ya muy grande para traicionar. Mi intención siempre ha sido ser evaluado por mi trabajo, no por mi pensamiento político ni por quién podría votar o no”, expresó el hoy exfuncionario a Los Andes.

En este sentido, agregó que casi una hora después llegó al IPV un notificador, con el decreto en la mano. “Esto generó mucho revuelo. Tuve varias comunicaciones y gente conmovida por la situación”, aseguró.

Además añadió que lo despidieron “no por ser incompetente en el cargo, sino por ser amigo de De Marchi”, y apuntó, en vez del gobernador Rodolfo Suárez, a Alfredo Cornejo, el precandidato a la gobernación.

“No tengo dudas que Cornejo fue quien tomó la decisión. Esto marca un modo que es tremendamente perverso para la política, porque si hacés la comparación con otros funcionarios, ellos se quedaron porque están políticamente alineados; y yo me tengo que ir porque no estoy alineado políticamente. no cuestiono al resto, pero acá parece que no importa si trabajás bien o mal, sólo si estás o no alineado”. agregó.

Desde el Gobierno, mientras tanto, negaron la acusación de Grimalt sobre el senador nacional radical, y marcaron que la decisión fue tomada “por el Poder Ejecutivo”. Además, agregaron que el dirigente “es una persona que puso De Marchi en un acuerdo con el radicalismo. Pero el acuerdo es con el Pro, por eso quedará para el espacio, pero el espacio que se quedó en Cambia Mendoza”, acotaron.

Grimalt también expresó que se trata de una medida “autoritaria y fundamentalista”, y más allá de todo, sostuvo que “no se trata lo que han hecho conmigo, sino le mensaje que se transmite a los demás, que es disciplinar”.

Por otro lado, desde Infraestructura y el IPV evitaron dar declaraciones.