El PJ estalló contra el Gobierno por “tapar” un símbolo importante de las islas Malvinas en el estadio

El Mundial Sub-20 está en marcha en Argentina y en nuestra provincia ya se han disputado cuatro partidos, entre domingo y lunes. Lo cierto es que pasados los días y en medio de una jornada de “descanso” de la actividad, se reavivó la polémica por el nombre del estadio Malvinas Argentinas y la simbología referida a las islas que contiene en sus instalaciones.

Si bien, FIFA denomina a los estadios por la ciudad que representan durante la competencia y no por sus nombres originales, fue llamativo que en el tablero electrónico aparezcan recubiertos las símbolos de las islas Malvinas y de la bandera argentina. En su lugar se observan dos carteles del Mundial.

En medio de la campaña electoral, este dato no pasó desapercibido para el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina y precandidato a gobernador por el Frente Elegí, Guillermo Carmona.

El funcionario nacional compartió en su cuenta de Twitter el “antes y después” del tablero y apuntó contra el gobernador Rodolfo Suárez: “Al final no era un ´bolazo´, como dijo el gobernador @rodysuarez, lo del Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon a nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina”, manifestó.

Al final no era un "bolazo", como dijo el gobernador @rodysuarez, lo del Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon a nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina.#LasMalvinasSonArgentinas 🇦🇷 pic.twitter.com/1oQne7UyIb — Guillermo Carmona (@grcarmonac) May 23, 2023

Y añadió que “nunca vieron una explicación satisfactoria de lo que negociaron y acordaron con la FIFA. Nunca consultaron con la Cancillería. Lo que evidencia el tablero electrónico lo dice todo”.

“A falta de explicación satisfactoria ¿habrá al menos un pedido de disculpas públicas de parte del gobernador?”, se preguntó el dirigente que encabeza la lista “Avanza Mendoza”.

Minutos después, desde la lista peronista oficial salieron a expresarse de forma similar. El precandidato a vicegobernador, Lucas Ilardo, incluyó en las críticas al Subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta.

“Chiapetta sigue en el cargo de Deportes y todavía nadie entiende por qué. Suárez nos dijo que era un ´bolazo´, otra vez mintió pero la impunidad lo cubre”, aseveró el senador en una publicación en Twitter.

Y aseguró que “esta vez, mintió para deshonrar a nuestros héroes de Malvinas tapándolas en el estadio de Mendoza. Vergonzoso”.

Chiapetta sigue en el cargo de deporte y todavía nadie entiende porque.

Suarez nos dijo que era un "bolazo",

otra vez mintió pero la impunidad lo cubre.

Esta vez, mintió para deshonrrar a nuestros héroes de malvinas tapándolas en el estadio de Mendoza.

Vergonzoso. https://t.co/FgGzVPcrHS — Lucas ilardo (@lucasilardo) May 23, 2023

Ilardo retuiteó una publicación del pasado 20 de abril, cuando la polémica pasaba por el cambio de nombre o no del estadio. En ese momento señaló: “Cambiar por plata nuestros valores, nuestro dolor, nuestra historia es INADMISIBLE. Es imprescindible que Mza se manifieste y logremos impedirlo. Mendoza no debe ser noticia por el mercantilismo de nuestros valores como propone el Gob. sino por la dignidad de nuestro pueblo”.

Diario Los Andes intentó comunicarse con Federico Chiapetta pero no obtuvo respuestas.