Guaymallén: los guiños de Calvente a favor de la reina de la Vendimia que muestran un cambio de era

Marcos Calvente debuta como intendente en una Vendimia 2024 que le ha dado mucho protagonismo a la Municipalidad de Guaymallén con eventos oficiales. El intendente acata el fallo de la Corte provincial sobre la elección de una representante y remarca que los atributos y la cosificación a la mujer no van de la mano.

La gestión mantiene el espíritu cultural de la de Marcelino Iglesias, destaca el derrame económico en emprendedores y despeja dudas sobre los estándares de belleza. Si bien la Justicia obligó a la comuna a presentar a una representante, el intendente comulga mucho más con el fallo que su antecesor, que quiso eliminar la elección de la reina.

“Queremos que la reina vuelva, y queremos que vuelvan los atributos, de hecho se están restaurando, porque son patrimonio y son bienes del Estado que están inventariados”, dijo Marcos Calvente y marcó una notoria diferencia con Marcelino Iglesias, su antecesor y quien lo eligiera para seguir la gestión municipal ya que era parte del equipo en Obras Públicas. Entiéndase por atributos, a las coronas de las soberanas.

En diálogo con Los Andes, Calvente hará la salvedad sobre esta definición: “No es querer, sino que hay un mandato que instruye al municipio a derogar los artículos de la ordenanza (que prohibía la elección de la reina departamental) porque vulneran un patrimonio cultural intangible, que tiene que ver con la Fiesta de la Vendimia y sus componentes”. Puntualizó en que “parte de los componentes son los atributos de la reina”.

La Vendimia de Guaymallén 2024 fue un homenaje a Quino. Foto: Orlando Pelichotti Diario Los Andes

Hay gestos en los que se diferencia del exjefe comunal que quiso eliminar la elección de la reina. No así, oponerse a la Vendimia. Calvente dirá que no tiene una visión pro reina. En cambio, considera que “los atributos no hacen a la cosificación, sino que se ponderan más como una cuestión cultural, de patrimonio cultural y de idiosincrasia de los vecinos”.

“Sí coincido o veo coherente el resultado de la Justicia. Eliminar eso es lesionar a ese patrimonio, coincido con ese criterio. Si uno quiere alterar alguno de estos componentes que tienen que ver con la fiesta de la Vendimia, el ámbito de discusión no es el Concejo Deliberante ni el Ejecutivo municipal, sino que es la Legislatura”, marcó el intendente tomando más distancia de Marcelino Iglesias.

¿Una batalla perdida?

El ahora senador provincial encaró una gesta en contra de la cosificación de la mujer allá por el 2021 cuando promulgó una ordenanza que se había votado por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante. Allí se procedía a la eliminación de la elección de la reina departamental de la Vendimia para el 2022.

Ríos de tinta se escribieron por las repercusiones que tuvo la medida. La misma había cosechado aplausos por parte del Frente de la Izquierda, una coalición política que siempre se diferencia de las iniciativas de los partidos mayoritarios. Sin embargo, avalaron el espíritu de la iniciativa propuesta por el concejal radical Ignacio Conte.

Claramente las asociaciones que reúnen a ex representantes provinciales y departamentales pusieron el grito en el cielo y armaron su propia “fiesta blue” en tierras maipucinas. Julieta Lonigro se transformó en la reina del pueblo y en la cara del triunfo luego de que la Suprema Corte de Justicia avalara una medida cautelar por un reclamo de inconstitucionalidad a la ordenanza y apurara al municipio a presentar una candidata.

A poco de los actos oficiales, el máximo tribunal instó a la comuna a presentar una candidata y se decidió prorrogarle el mandato a Sofía Grangetto. La joven hizo su aparición en la Bendición de los Frutos del 2022. Llegó de jean y zapatillas, desmarcándose de los atuendos del resto. No escondió su incomodidad por el rol que tenía que cumplir.

Fiesta de la Vendimia de Guaymallén 2023 en la rotonda de Salcedo. Marcelino Iglesias intendente de Guaymallén. Foto: José Gutiérrez / Los Andes

Estuvo en el carro vendimial sin atributos y defendió con fuerza la medida que quería implementar Iglesias. Se hizo un gran esfuerzo por diferenciar a la Vendimia como representación cultural de la elección de la reina y explicar que la oposición de la comuna era con la corona, no con la fiesta.

“Algunos lo entendieron y otros malintencionados alimentaron que nos oponíamos a la Vendimia. Un bolazo”, dijo un conocedor de los pasillos municipales.

Ya con el fallo de fondo y la decisión de rechazar en parte la ordenanza, se armó una elección sin ver físicamente a las aspirantes para la Vendimia 2023. Se votaba una frase. Natalia Mercery fue electa y participó de varios actos muy sonriente.

La era Calvente y el guiño a la corona

A Marcos Calvente le tocaba encarar una Vendimia 2024 ya con tiempo para decidir cómo sería el método de la elección. Se reunió con representantes de comisiones que reúnen a ex soberanas y se acordaron algunas cuestiones.

Habría atributos pero se seguiría hablando de representante, no de reina. La votación sería por internet y estarían habilitados todos los vecinos empadronados en Guaymallén. Incluso se previó una instancia de validación para cambios de domicilio de último momento y evitar así cualquier reclamo.

“Yo estoy de acuerdo con eliminar de la elección de la representante vendimial, la cosificación de la imagen de la mujer. Yo creo que hay signos dentro de lo que está establecido, dentro de todo lo que es culturalmente la elección de la reina y la representante vendimial”, explicó.

Vendimia 2024 Bendición de los Frutos abrió el calendario oficial de la Vendimia 2024, en el Predio de la Virgen de Guaymallén Foto: Orlando Pelichotti

Para el intendente de Guaymallén, “hay signos que sí que hay que trabajarlos. Uno de ellos es el sistema de elección. Y eso hicimos nosotros, que era alejarse lo máximo posible de un concurso de belleza”. Allí remarcó que cada aspirante debió presentar un proyecto de índole social que sea materializable, de acuerdo a los programas y a los cursos que tiene la comuna.

Examen, video y una fiesta cultural

Las aspirantes de los numerosos distritos rindieron un examen previo porque se buscaba que fueran verdaderas embajadoras del vino. Y aquí radica la primera diferencia: las aprobadas armaron un video en el que se presentaron. Por más intenciones que hubiera, es difícil evitar que los votos siguieran los estándares de belleza. La otra gran diferencia fue la vuelta de atributos, aunque fue optativo para quienes quisieran usarlos.

La fiesta departamental tuvo un acto en homenaje a Quino en el que no estuvo presente la Virgen de la Carrodilla ni hubo conteo de votos. Sólo se dijo quiénes habían resultado electas: Angelina Franco Leiva se quedó con el mayor porcentaje de votos. Un detalle, el flyer con su rostro está en el ingreso principal de la web oficial y posa con corona.

El flyer de Angelina Leiva en la web municipal. Foto: Captura web Municipalidad de Guaymallén.

Hay algunos matices como las actividades que comparte o no el intendente con la representante elegida. Marcos Calvente fue de los pocos que no estuvo en el primer día de la convivencia real. No fue al Brindis de las Reinas en San Martín. Tampoco fue reemplazado por algún funcionario del municipio como dispusieron otros jefes comunales, sólo la coordinadora.

¿Hay otro clima vendimial? “Se está cumpliendo con el calendario y hay un fallo de la Corte con la elección”, dijo una voz autorizada de la comuna. Reconocen que se le “ha puesto onda” pero dicen que eso no distrae la agenda de la gestión. Hay más eventos culturales y Guaymallén fue anfitrión del Paseo Federal y de la Bendición de los Frutos.

Marcelino Iglesias no opinará sobre lo que hace su sucesor. No estuvo en la fiesta departamental ni en otros actos. Hay que decir que el senador provincial no es muy afín a los actos protocolares. Los más cercanos dicen que no hubo ni una charla sobre el tema porque no lo ameritaba.

Calvente desinfló cualquier posible polémica por miradas distintas con respecto a este tema. “Ya veníamos teniendo estas conversaciones durante la gestión. El fallo de la Corte salió unos días antes de la Vendimia del año pasado. Era un fallo en el que ya veníamos difiriendo”, dijo.

El intendente también destacó el derrame económico de este tipo de eventos en la comunidad de emprendedores. “Son cerca de 200 emprendedores que se ven muy beneficiados por estos eventos culturales, por eso el impulso”, indicó. Apuesta a que seguir desarrollando este tipo de actividades para fomentar el sector económico.

A futuro votará sólo el público

La elección de este año se hizo en base a las ordenanzas vigentes y al fallo de la Suprema Corte. Hay flexibilidades que permitieron armar un sistema sin arriesgarse a cuestionamientos legales. Eso sí, se trabaja en un texto ordenado para dejar establecido cómo funcionará en las próximas ediciones.

“Vamos a elaborar, en base a la experiencia que se adquirió tanto en los años pasados como este año, un nuevo instrumento administrativo, una ordenanza que inclusive mejore aún más el método de selección”, prometió Calvente.

Se animó a imaginar una votación utilizando redes sociales como Instagram y la incorporación de nuevos procedimientos que tienen que ver con la modernización del Estado. “Seguramente nos vamos a basar en la virtualidad, que sea más fácil la votación y la postulación de las candidatas”, indicó.

En esos cambios, está la eliminación del voto de la Comisión de la Vendimia que es la que encargada de custodiar un montón de procesos que tienen que ver con los eventos culturales de esta época. Tenían voto y la idea de Calvente es “que sólo vote el público, sería histórico”.