Video: la reina “blue” de Guaymallén participa de la Vía Blanca con banda y corona pero en la calle y sin carro

Este viernes en la noche, los mendocinos volvieron a presentarse en las veredas de la avenida San Martín del epicentro de la Ciudad de Mendoza, para vivir nuevamente la magia de la Vía Blanca a un día del acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022, en el Frank Romero Day.

Expectantes, ansiosos y llenos de alegría luego de haberse cancelado al año pasado la Vía Blanca de las reinas y el Carrusel, por la pandemia de coronavirus, decenas de mendocinos llegaron para esperar el desfile de los carros departamentales y entre los espectadores se encuentra Julieta Lonigro, la apodada reina “blue” de Guaymallén, a quien no le permitieron ser parte.

Vestida de reina, con vestido de gala, banda, cetro y corona, Julieta habló con Los Andes y explicó que ella está ahí junto a pueblo que la eligió y que mañana estará en la fiesta máxima acompañada de su corte.

“Estamos detrás de la valla cuando deberíamos estar en los carruseles. Nos sentimos muy discriminadas, porque estamos acá pero no arriba. Pero por otro lado, me siento muy feliz porque el pueblo me está recibiendo, quieren fotos y nos dicen que no bajemos los brazos. Así que nos sentimos muy muy felices”, expresó Julieta en diálogo con diario Los Andes.

Y agregó: “Espero que disfruten de Vendimia al igual que nosotros y nos acompañen en esta lucha, con respeto. ¡Feliz Vendimia!”.

Luego, al ser consultada sobre cómo cree va a ser el momento en el que pase el carro de Guaymallén, la reina paralela respondió: “Personalmente yo voy a tratar de no mirarlo, porque va a ser un dolor profundo, una discriminación total”.

Julieta Lonigro y las representantes distritales del departamento de Guaymallén.

“La gestión está haciendo las cosas muy mal porque no han escuchado al pueblo. Realmente el pueblo no sé cómo va a actuar, pero lo que sí sé es que me llegan mensajes de todos lados, de todos los departamentos y de muchas provincias, porque esto ha llegado a nivel nacional”, aseguró con un tono cargado de notable indignación y angustia.

Acto Central

Julieta aseguró que el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022, “Milagro del vino nuevo”, lo vivirá junto a su corte sentadas en la primera fila del Frank romero Day.

“Estaré en el teatro, no arriba con las reinas departamentales, mis compañeras, pero si estaré del otro lado como espectadora con la corte y con todos los asesores de vendimia”, detalló.

Y cerró: “Voy a estar vestida como reina, mi corte estará vestida como reina porque somos reinas del pueblo, elegidas por ellos”.