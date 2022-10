Gremios presionan al Gobierno para que reabra las paritarias y van por nuevos aumentos salariales

En base al fenomenal aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante todo este 2022, en el que este viernes se conocerá cómo fue la inflación del mes de septiembre, diferentes gremios comenzaron a presionar al Gobierno Provincial para que convoque a una nueva reunión de paritarias -la tercera del año-, en base a lo resuelto en las negociaciones anteriores, en las que se pactó una nueva discusión de acuerdo a una recomposición salarial.

Si bien la mayoría de los sindicatos acordaron la reapertura para esta primera quincena de octubre; desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) indicaron que deberían haber reabierto las conversaciones en la segunda quincena de septiembre, por lo que, ante la falta de acción para la convocatoria por parte del Ejecutivo, presentaron a fines de septiembre una solicitud, que fue reafirmada este martes en otro documento a la Subsecretaría de Trabajo.

Mientras tanto, este miércoles hizo lo mismo la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), quienes requirieron, también en un documento al Ejecutivo Provincial “la reapertura de la Comisión Negociadora ante la Subsecretaría de Trabajo, según el acta acuerdo del 22 de agosto, para debatir salarios”.

Quienes también evalúan presentaciones son los miembros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que recién este jueves tendrán plenarios y reuniones gremiales en los cuales votarán un “mandato” con los requerimientos que presentarán ante el Poder Ejecutivo.

Lo mismo ocurrirá con Judiciales, quienes aún no resuelven en qué se basará el pedido al Gobierno. No obstante, la situación es distinta al SUTE, ya que “todavía están en momento de convocar”, teniendo en cuenta que el 15 de octubre será este sábado, por lo que aún no se cumple ese plazo.

Este miércoles al mediodía, el gobernador Rodolfo Suárez, en diálogo con los medios de comunicación, sólo se limitó a decir respecto a las paritarias que “hay una fecha estipulada”, y expresó: “Hemos dicho que vamos a hacer todo el esfuerzo para ir adecuando lo más que se pueda el salario del empleado público ante una situación difícil que estamos viviendo, es un diálogo que vamos a mantener”.

No obstante, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, condicionó posibles aumentos a la evolución de la recaudación. “Nosotros tenemos todavía una instancia más”, dijo a Los Andes en una entrevista, en referencia a las paritarias, sobre la cual marcó que “en la medida de que los recursos acompañen, podremos. Si no acompañan los recursos, tendremos que priorizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. No podemos hipotecar el futuro de la provincia por ser imprudentes en una paritaria”.

En la última paritaria, que se desarrolló en agosto, los gremios firmaron acuerdos con el Ejecutivo que llevó los salarios a un acumulado en 2023 de un 72% a noviembre. Los tramos que deben percibir son de un 8% para octubre y un 7% para noviembre. No obstante, a eso se suman adicionales particulares (como el estado docente para los maestros, o el de Responsabilidad Profesional para los médicos, por nombrar algunos), según la repartición en la que se desempeñan los trabajadores.

A esperar la inflación

Lo cierto es que tanto el Gobierno como los gremios están aguardando a los datos de la inflación de septiembre que se darán a conocer este viernes, a partir de las 16, tanto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), como por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).

Tomando los datos de la DEIE, en la provincia, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 6,9% en agosto, y con ello, alcanzó una suba acumulada del 58,2% en lo que va del año. De esta forma, en solo ocho meses se superó a la inflación de todo el 2021. que había cerrado en 51,8%

Por el lado del SUTE está el mayor enojo por la postergada reapertura de las paritarias, ya que indicaron que el Gobierno llegará a sentarse en la Subsecretaría de Trabajo “incumpliendo el acta paritaria”.

“Desde ya es impresentable la gestión en paritarias”, aseguraron dirigentes del gremio a Los Andes. La relación entre las partes sin dudas no ha sido para nada buena, a sabiendas que quedó el enojo por parte del sindicato por el descuento de los días en los que cientos de docentes realizaron medidas de fuerza en solicitud por mejoras salariales. En aquellos salarios, las quitas por parte del Ejecutivo llegaron hasta incluso los $17.000 (en promedio), según confirmaron desde la Dirección General de Escuelas (DGE).

“El gobierno nuevamente incurre en incumplimientos legales, en este caso, la última paritaria salarial firmada en la que se acordó la revisión de los índices de inflación y correspondiente ajuste de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la educación”, marcaron desde el SUTE, quienes agregaron que dicha paritaria firmada “prevee dos revisiones, una en septiembre y otra en octubre. Estando ya por finalizar el mes de setiembre y sin haber ningún tipo de comunicación formal y/o convocatoria de parte de la Subsecretaría de Trabajo, se perfila una clara situación de incumplimiento y en consecuencia, la secretaria General del SUTE, Carina Sedano, ha solicitado en forma urgente una audiencia para dar cumplimiento al compromiso asumido por el Gobierno de Mendoza el 26 de agosto pasado”, acotaron.

No obstante, respecto al porcentaje de aumento salarial que pedirán, marcaron que aún no tienen los “números finos”, pero sí aguardan sobre una propuesta por parte del Gobierno, “teniendo en cuenta que todo lo que se perdió en 2020 no ha sido compensado”.

Del lado de Ampros también enviaron un documento al Gobierno. Su secretaria general, Claudia Iturbe, manifestó que “debido a la crisis inflacionaria que ha deteriorado el poder adquisitivo de nuestros profesionales de la salud y tal cual se acordó en las últimas paritarias, solicitamos que la Provincia llame nuevamente a la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud a revisar y otorgar los porcentajes que correspondan a la actualización salarial vigente”.

También se juega al misterio por el lado de los profesionales de la Salud, al indicar que el panorama “no es claro” con relación a cuál debiera ser el porcentaje de aumento salarial. No obstante, Iturbe señaló que la Salud en Mendoza “está en graves problemas”, y manifestó que “hay especialistas que aunque le den el 100% más se van de la salud pública”, tanto por los problemas que encuentran en la provincia, como a nivel nacional.

“Muchos de nuestros compañeros están haciendo trámites para irse a España, se van de Argentina”, comentó. “Hay que pensar en cómo retenerlos”, aseguró.

Por el lado de Judiciales, César Llanos, su titular, expresó escuetamente que solicitarán “aumentos en blanco que vengan acompañados de una recomposición salarial para los trabajadores judiciales”.

En tanto, Roberto Macho, de ATE, manifestó que este jueves en la reunión de delegados tendrán el petitorio para entregar al Gobierno. No obstante, marcó que ya no se solicitarán los $40.000 de aumento de emergencia, porque eso “se resolvió en base a los aumentos que se tuvieron en agosto”. Sin embargo, expresó que “falta el cumplimiento de mucho de lo que se firmó, como una buena cantidad de pases a planta de los trabajadores y cambios de regímenes, entre otros puntos”.