La DGE se ahorró $500 millones por los descuentos a los docentes que hicieron paro

Tras las jornadas de paros por mejoras salariales de julio y agosto, 26.000 docentes mendocinos dejaron de percibir un promedio de 17 mil pesos. Esto luego de que la Dirección General de Escuelas (DGE) dispusiera descontar los días de no asistencia al trabajo. Aunque ya había advertido sobre esto, la adhesión a las huelgas tuvo en esta oportunidad mayor adhesión que en otras ocasiones. Ni el Ítem Aula, implementado en 2016 por el Gobierno para desalentar la participación, pudo desanimar a los huelguistas que en un contexto inflacionario y de crisis económica demandaron por un mejor pago.

Esto implicó que el gobierno escolar dejara de erogar 500 millones de pesos, un estimado de 100 millones por cada jornada de paro. Según informaron a Los Andes desde el área, se dispuso que se destinará a solventar el aumento salarial asignado.

Las jornadas de paro fueron implementadas en dos instancias: martes 26 y miércoles 27 de julio y luego, en un endurecimiento de las acciones, se elevaron a tres: lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de agosto. El disparador fue la falta de acuerdo con el gobierno provincial, que finalmente decidió otorgar un aumento por decreto, lo que exacerbó los ánimos.

Adhirieron a la medida varios gremios estatales, que cerraron la última jornada de protesta con una gran movilización con la intención de revertir la decisión del gobierno, lo cual no sucedió. Se plegaron tres grandes sectores: Educación, Administración Central y Salud. Desde el Gobierno señalaron que el impacto fue menor al del señalado por los gremios, sin embargo, en las calles se vio una convocatoria masiva como hacía tiempo no se veía. Asimismo, padres de alumnos generaron cadenas en las redes sociales de apoyo a los docentes en las que se invitaba a no enviar a los estudiantes al colegio e incluso recolectar alimentos no perecederos para compensar en parte la quita por el descuento.

Sueldos golpeados

“Adherí al paro y me descontaron 13 mil pesos por los 5 días, me dolió el descuento porque es mucha plata para un sueldo magro”, contó Mariela, una docente que explicó que es lo que se le aplicó en el sueldo que cobró en septiembre.

Detalló que ese mes iba a cobrar 66 mil pesos y cobró 53 mil ya que se descontaron los 5 días juntos.

“Este mes el aumento es bueno pero igualmente con un solo turno sigo quedando debajo de la línea de la pobreza”, apuntó.

En este contexto, sustentó su decisión: “Hice paro porque me da bronca la miseria que cobramos; después me dio más bronca ver que siempre quedamos en el medio entre el gobierno y el SUTE en la pelea eterna y que nunca se logra un buen aumento”.

Por otra parte dijo que el gobierno pone como base dos cargos y zona, pero “no todos queremos o podemos trabajar doble turno y no todos cobramos zona entonces es “raro” como ello otorgan el aumento”.

Remarcó que si se busca educación de calidad el aumento y el buen sueldo tendría que ser sobre un solo cargo, que se pueda trabajar bien dando lo mejor de cada uno en un solo cargo. “¿Quién puede ser bueno en dos cargos? Quieras o no, no podés rendir bien en dos cargos, terminás matado y sin vida propia, porque no solo sos docente, sos madre, ama de casa, hija, etcétera”, advirtió.

Lo que relatan además son disparidades y errores en las liquidaciones. Mariela contó que algunas compañeras hicieron paro dos o tres días e igual les descontaron los cinco, han tenido que realizar reclamos y están a la espera de solución

Daniela, es profesora de Educación Inicial, adhirió a los 5 días y le descontaron 20 mil pesos. En su escuela no descontaron lo mismo a todas aunque allí la adhesión fue unánime. “Nunca vi una adhesión así, incluso muchas se están por jubilar y no adherían antes, es una pena que con tanta convocatoria no se haya podido llegar a un arreglo”, remarcó la maestra.

“Pero no a todas nos descontaron lo mismo aunque adherimos la misma cantidad de días, si bien cobramos diferente por la antigüedad, a chicas que tenemos menos antigüedad que a otras nos descontaron más”. Refirió que los descuentos fueron de entre 15 mil y 23 mil pesos.

Además mencionó casos de colegas de otras escuelas que no adhirieron al paro y les descontaron uno o dos días. “Fue algo muy desprolijo como se manejo la DGE”, consideró.

Para Daniela, duele mucho por el compromiso de los docentes, ponen dinero de sus bolsillos para las clases y los alumnos aún cuando no llegan a fin de mes, porque a veces no se les puede pedir a los padres porque no tienen. “Estamos por debajo de la línea de la pobreza - resaltó- yo no pretendo que nos paguen lo que no merecemos, pero está depreciado el reconocimiento al docente, incluso hay quienes usan el transporte público y les están cobrando el pasaje y todo requiere gestiones y reclamos eso encima del trabajo lleva tiempo y es agotador”.

Además, agregó: “Vos ves que ya no se presentan tantas chicas y muchas que estudiaron se dedican a otra cosa o abandonan los estudios, porque saben que vas a pasar hambre”.

Los docentes cobrarán el feriado del 2 de setiembre los próximos días

Los docentes de Mendoza cobrarán el feriado del 2 de septiembre los próximos días. La Dirección General de Escuelas dispuso que así sea a través de una planilla suplementaria aunque fuentes del área no especificaron la fecha exacta.

Cabe recordar que el gobierno provincial decidió no adherir al feriado nacional dispuesto por la Nación para ese día, tras el atentado sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernandez.

Entre la noche del 1 de setiembre y la madrugada del día siguiente se presentaron horas de mucha confusión e incertidumbre debido a que no había certezas sobre cómo sería la actividad de la segunda jornada, que cayó viernes.

El Gobierno de la provincia de Mendoza comunicó que a docentes y celadores que se encontraran asignados a un establecimiento escolar y prestaron funciones durante toda la jornada escolar del viernes 2 de septiembre se les liquidará el día trabajado al 100% a través de planilla suplementaria. En cuanto al resto de los trabajadores de la Dirección General de Escuelas que prestaron servicios durante el día en cuestión, se les otorgará un franco compensatorio.

Esa noche, cuando la vicepresidenta intentaba ingresar a su domicilio en medio de un tumulto de gente que la apoyaba por sus causas judiciales, el luego detenido, Fernando Sabag Montiel, intentó gatillar contra la funcionaria un arma de la cual no salió el disparo. En el marco de la investigación se ha detenido a la identificada como “La banda de los Copitos”.