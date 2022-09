Gabriela Cerruti criticó a Mendoza por no adherir al feriado nacional: “No tiene conciencia”

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti cuestionó este viernes que Mendoza y Jujuy decidieran no adherir al feriado nacional dispuesto en un decreto por el presidente Alberto Fernández tras el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el jueves por la noche en el barrio porteño de Recoleta.

Al ser consultada esta mañana en El Destape Radio, Cerruti dio la opinión de la Casa Rosada sobre las provincias de Mendoza y Jujuy, ambas sin feriado: “Las provincias son autónomas y pueden hacer lo que deseen. Me parece que no están tomando cabal conciencia de que esto no es un problema político; en otros momentos, el país tuvo que unir a las diferentes fuerzas políticas para que hagan un apoyo con convicción a la democracia”.

Por otra parte, la vocera apuntó también a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y a otros dirigentes de la oposición. “Uno piensa leyéndolos o mirándolos que no entienden la gravedad de la situación”, consideró Cerruti.

Si bien el gobernador mendocino Rodolfo Suárez repudió el intento de magnicidio a Cristina Kirchner, se mostró en contra de un feriado nacional “que se realizó para que la gente pudiera manifestarse”. Por ello, la actividad económica y educativa -salvo en organismos nacionales y entidades como bancos- es normal hoy en Mendoza.

“Podría haberse convocado una jornada de reflexión, pero no el hecho de no trabajar para salir a manifestarse a las calles, como aparentemente dio a entender el Presidente anoche”, declaró en radios locales, tras el tardío anuncio de Fernández por cadena nacional, cuando la gran parte de la población ya dormía.

Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales, siguió el mismo camino de Mendoza.

En Mendoza no habrá descuentos para los que no vayan a trabajar este viernes 2 de septiembre

Ante la consulta sobre qué pasará con aquellos trabajadores estatales que pensaron que en Mendoza también sería feriado, el gobernador Suárez dijo que primará “el sentido común” a la hora de evaluar sobre medidas contra los que no asistieron a la jornada de trabajo esta mañana.

Sin bancos en Mendoza por el feriado nacional tras el intento de magnicidio de Cristina Kirchner (Orlando Pelichotti / Los Andes)

“No va a ocurrir absolutamente nada. En estos momentos prima el sentido común. Sobre aquellos que no vayan a trabajar, no se tomará ningún tipo de medida, porque hay un feriado nacional”, afirmó.

No obstante, dijo también que “no está bien claro el alcance” del DNU, pero agregó: “Vamos a interpretar en pos del sentido común. Si la gente no fue a trabajar no se tomará medidas contra ellos”.