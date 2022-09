Suárez se mostró en desacuerdo con el feriado nacional y dijo que en Mendoza “la actividad es normal”

El gobernador Rodolfo Suárez ratificó este viernes que en Mendoza la actividad “es normal” pese al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández esta madrugada, con el que se anunció un feriado nacional en repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El mandatario, que realizó entrevistas en radios Nihuil, Mitre Mendoza y LV10, repudió el intento de magnicidio, pero se mostró igualmente en contra de un feriado nacional “que se realizó para que la gente pudiera manifestarse”.

“Podría haberse convocado una jornada de reflexión, pero no el hecho de no trabajar para salir a manifestarse a las calles, como aparentemente dio a entender el Presidente anoche”, añadió.

“En esta situación de confusión y anomalía, vemos que la sociedad está funcionando”, agregó.

No obstante, ante la consulta sobre qué pasará con aquellos trabajadores estatales que pensaron que en Mendoza no habría medidas al respecto de ese feriado, Suárez dijo que primará “el sentido común” a la hora de evaluar sobre medidas contra los que no asistieron a la jornada de trabajo esta mañana.

“No va a ocurrir absolutamente nada. En estos momentos prima el sentido comun. Sobre aquellos que no vayan a trabajar, no se tomará ningún tipo de medida, porque hay un feriado nacional”, marcó.

No obstante, dijo también que “no está bien claro el alcance” del DNU, pero agregó: “Vamos a interpretar en pos del sentido común. Si la gente no fue a trabajar no se tomará medidas contra ellos”.

Sobre la demora en la toma de medidas por parte del gobierno, Suárez manifestó que el DNU salió publicado “recién a las 3 de la mañana”, pero marcó que “tampoco determinó bien los alcances, si es un día laborable o no, qué servicios esenciales se tienen que garantizar. Es una norma escueta y con distintas interpretaciones”.

“Anoche cuando se anunció el feriado nacional inmediatamente convoqué al gabinete y tuvimos una reunión por zoom. Cerca de las 2 de la mañana no teníamos novedades sobre el DNU, por lo que sacamos un comunicado que la actividad tenía que ser normal en la provincia”.

Respecto a la movilización que se realizará este mediodía en la Legislatura, que fue convocada por el Partido Justicialista, indicó que “las medidas que se toman con toda concentración es resguardar a las personas, a los bienes públicos y que se realice la manifestación como tiene que ser, en absoluta paz y armonía”.

“Pero lo fundamental de esto más allá del feriado, de trabajar o no, es que los argentinos tenemos que reflexionar sobre lo que ha ocurrido; y la Argentina está peor después de esto. Esto tiene que interpelar a toda la dirigencia política para salir de la situación que estamos, que cada vez se agrava más. Ojalá los argentinos encontremos un punto de inflexión para cambiar las cosas”.