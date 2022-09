El SUTE insiste en el feriado nacional: “Los trabajadores de la educación no asistiremos a trabajar”

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) salió hoy al cruce del Gobierno provincial con su medida en contra del feriado nacional que se determinó bajo un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anunció el presidente Alberto Fernández; y llamaron a los docentes a “no asistir a trabajar”.

En este sentido, en un comunicado difundido esta mañana, sostuvieron que en virtud del DNU 573/22 que dispuso del feriado nacional y “ante la ausencia de una norma legal del Gobierno Provincial en contrario a lo dispuesto por el Artículo 1º del mencionado Decreto 573/2022″, expresaron que la Provincia “no garantiza la cobertura de la responsabilidad civil dentro de los establecimientos educativos, como así tampoco por ART”.

De esta manera, aseguraron que la Dirección General de Escuelas (DGE) “debe devolver el día a quienes asistieron un día feriado a trabajar”.

También afirmaron que “en el GEM debe cargarse como feriado nacional y el trabajador no debe justificar su inasistencia”.

“Por eso los y las trabajadoras de la educación, en cumplimiento al Dto 573/2022 no asistiremos a trabajar”, cerraron en su comunicado.

Recordemos que hoy el Gobernador, ante la consulta sobre qué pasará con aquellos trabajadores estatales que pensaron que en Mendoza no habría medidas al respecto de ese feriado, dijo que primará “el sentido común” a la hora de evaluar sobre medidas contra los que no asistieron a la jornada de trabajo esta mañana.

“No va a ocurrir absolutamente nada. En estos momentos prima el sentido comun. Sobre aquellos que no vayan a trabajar, no se tomará ningún tipo de medida, porque hay un feriado nacional”, marcó.

No obstante, dijo también que “no está bien claro el alcance” del DNU, pero agregó: “Vamos a interpretar en pos del sentido común. Si la gente no fue a trabajar no se tomará medidas contra ellos”.

