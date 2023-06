Frente de Todos: la fragmentación de la oferta presidencial se impone al candidato por consenso

“Scioli y yo iremos a las PASO en el lugar que nos toque”, anunció hoy la ministra Victoria Tolosa Paz, ratificando así que la Casa Rosada alienta las internas del Frente de Todos. También ministro nacional, pero desde la vereda opuesta del oficialismo, Wado de Pedro admitió que “lo más probable es que haya (PASO)”. A tres semanas del cierre de listas, el Frente de Todos ofrece un riesgoso escenario de fragmentación en su oferta electoral presidencial, sobre el que ya hicieron advertencias Cristina Kirchner y Sergio Massa.

Si bien Daniel Scioli empezó la competencia como un independiente, situado por encima de las diferentes corrientes del peronismo, la dinámica política lo terminó asociando al presidente Alberto Fernández. “Yo trabajo apoyando la candidatura de Daniel Scioli”, blanqueó anoche el canciller Santiago Cafiero, acaso el funcionario más cercano al presidente.

Victoria Tolosa Paz integra la mesa chica de Olivos. La ministra de Desarrollo Social compartió esta mañana con Scioli una clásica recorrida de campaña por el conurbano bonaerense.

“Soy bonaerense y quiero jugar en la provincia. Voy a trabajar con todos los intendentes y los movimientos sociales. Voy a competir pero no está claro contra quién”, dijo Tolosa Paz.

La ministra aludió a una incógnita que no se termina de despejar en el kirchnerismo: ¿Wado de Pedro será el candidato a presidente o podría serlo Axel Kicillof? La duda planteada por Tolosa Paz es un desafío al la vicepresidenta: “La única que sabe contra quién voy a competir en Buenos Aires es Cristina”, dijo la ministra.

Scioli insiste con su precandidatura, pese a la multitud que hace una semana coreó en la Plaza de Mayo “¡Cristina presidenta!”. El embajador en Brasil afirmó que su compromiso es “defender el trabajo argentino y la industria nacional”. De visita a la fábrica Cachafaz, dijo que la empresa triplicó las exportaciones de sus alfajores entre 2020 y 2022, y exporta desde el año pasado a Brasil.

“Scioli es capaz de construir la unión nacional; el dialogo político con los distintos sectores. Daniel amplía, es el hombre para la etapa que viene”, lo elogió Tolosa Paz.

Agustín Rossi es el jefe de gabinete de ministros del presidente, pero el lunes presentó en soledad su precandidatura. Con el apoyo explícito de la Casa Rosada a Scioli, solo le queda el rol testimonial de impulsar un debate interno entre los competidores.

A diferencia del kirchnerismo, Rossi cree que las internas potenciarán al candidato ganador. Dice que cuando se miden dos candidatos del Frente de Todos, el total no supera los 30 puntos, mientras que cuando se miden varios, la suma se acerca a los 33 o 35 puntos. Scioli, Rossi, Juan Grabois ya están anotados. Restan definir el kirchnerismo y Sergio Massa, quien no hace mucho se pronunció a favor de una candidatura por consenso. “A la Argentina no le entra un quilombo más”, justificó el ministro de Economía, que acaba de compartir un viaje a China con Máximo Kirchner, pieza clave en el diseño del electoral kirchnerista.

“Si hay un sector que no quiere participar del consenso, lo más probable es que haya una competencia interna en nuestra fuerza”, asumió Wado de Pedro. El ministro del Interior, como parte del despliegue preelectoral que viene haciendo, compartió el miércoles a la noche un popular acto en Resistencia con el gobernador Jorge Capitanich. Los gobernadores aún no han jugado sus fichas: el próximo miércoles habrá cumbre en CABA de los mandatarios peronistas y de allí podrían surgir definiciones.

Sobre su eventual postulación, De Pedro se limita a responder que decidió “salir a caminar un poco más”. Igual que Scioli, dice que quiere ampliar el oficialismo “a otros sectores, dirigentes y actores de la producción que no son del núcleo de la zona de confort”.

Antes de precipitar un movimiento en un escenario inestable, muchos aguardan señales desde el Senado. La vicepresidenta ya dijo que espera una competencia de tercios para las presidenciales. Entienden que de las PASO debe sergir una candidatura fuerte capaz de pelear por un lugar en el balotaje. Contra Milei o contra el candidato de Juntos por el Cambio.

Cristina Kirchner viene de distintas apariciones públicas en las que hizo foco en la importancia de un plan de gobierno (que contemple rediscutir el acuerdo con el FMI) y poco y nada dijo sobre las candidaturas. El senador nacional Oscar Parrilli, histórico colaborador de Cristina Kirchner, pidió calma. “La impaciencia nos puede hacer cometer errores. Tenemos tiempo hasta el 24 de junio para presentar candidatos”, dijo hoy.

Seguí leyendo