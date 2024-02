Daniel Scioli respondió a las críticas por sumarse al gobierno de Milei: “¿Está mal querer ayudar?”

Daniel Scioli se defendió de las críticas recibidas por su incorporación al gabinete de Javier Milei. Tras ser designado secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, el funcionario fue muy cuestionado por miembros de Unión por la Patria.

En dialogo con Aire de Noticias, de radio Mitre, el flamante funcionario de Milei habló de su relación con Guillermo Francos.

“Tengo una relación de hace ocho años con él, de afecto y respeto, y le reconozco cómo interpretó la voluntad de cambio de la sociedad, tiene la misión de cumplir con las expectativas, con un punto de partida complejo, y yo le expresé la voluntad de ayudar”, dijo.

“¿Está mal querer ayudar? Dije: ‘Este momento es el momento’, mi objetivo pasará por aportar soluciones en un contexto donde no hay plata, con el ingreso de dólares a través del turismo, me critican porque quiero trabajar, no me quedé en la tranquilidad de Brasil, hay algo superior, los intereses de la Argentina”, agregó.

“Yo tengo 67 años, no tengo más ninguna aspiración política electoral. Que quede claro, mi tiempo de política electoral terminó cuando no se dieron las condiciones para que yo pueda competir en esa PASO en el año 2023. Esto lo sabe muy bien el Presidente, lo que quiero es colaborar, ayudar, aportar mi experiencia”, dijo.

Daniel Scioli es el nuevo Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

La designación de Daniel Scioli

Daniel Scioli, embajador en Brasil desde la gestión de Alberto Fernández hasta la actualidad, asumirá como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes en el Gobierno de Javier Milei.

El anuncio lo hizo el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien compartió hoy la foto de una reunión de Milei con Scioli en la Casa de Gobierno.

“Gracias, Daniel, por la gran tarea realizada para nuestro país como embajador en Brasil, reconocida por todos los sectores, y por dejar ese destino para sumarte a nuestro equipo donde estamos seguros de que harás un enorme aporte”, expresó el titular de la cartera política desde sus redes sociales.

Scioli, por su parte, retribuyó el agradecimiento por la “responsabilidad” que le confían para “sumar experiencia y compromiso en este momento del país”, según destacó desde su cuenta de X.

Francos convocó a Scioli a “hacerse cargo” del área de Turismo debido a sus amplios “conocimientos” en la materia, en un área que funcionará bajo la órbita del Ministerio del Interior.