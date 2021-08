Fiesta en Olivos: Fabiola Yáñez y siete invitados a su cumpleaños se presentaron ante la Justicia

La primera dama Fabiola Yáñez y otros siete invitados a su fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos se pusieron a disposición de la Justicia, en el marco de la investigación por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) el 14 de julio de 2020.

Según informó TN, las ocho personas serán representadas por el abogado Juan Pablo Floribello, quien este martes formuló las presentaciones digitales en los tribunales. Se trata de los invitados Sofía Pacchi, Emanuel López, Stefania Domínguez, Fernando Consagra, Santiago Basavilbaso, Rocío Fernández Peruilh y Florencia Fernández Peruilh.

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en una foto de archivo - Gentileza

Según los registros oficiales de ingresos y egresos, los invitados a la fiesta llegaron a las 21.30 a la quinta presidencial y se retiraron, todos juntos, a la 1.47 del día siguiente.

La causa la llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González. La Justicia deberá determinar si el festejo que tuvo la participación de Alberto Fernández -el Presidente aparece sonriente en la foto- constituyó un delito por haber incumplido las restricciones sanitarias vigentes por el coronavirus.

Violar el aislamiento que el propio Presidente dictó

El decreto 576/2020 que firmó Fernández el 29 de junio de 2020 establecía en su artículo 11 la prórroga desde el 1° hasta el día 17 de julio de 2020 del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO). El ASPO alcanzaba a todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluido el partido de Vicente López, donde se ubica la quinta presidencial.

Una de las actividades prohibidas (artículo 19) era los eventos sociales “que impliquen la concurrencia de personas”. Según la norma del propio Presidente, cualquier infracción al cumplimiento del aislamiento “se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal”.

Tras el escándalo, Fernández primero responsabilizó a su pareja por la fiesta VIP (”El 14 de julio mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho”) y días más tarde dijo enojado: “El único responsable soy yo, me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto (...) Si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen”.