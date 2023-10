Alberto Fernández y Fabiola Yáñez se separaron, según Jorge Lanata

“Una historia de amor que se terminó”, anunció el periodista Jorge Lanata este domingo por la noche en “PPT” (El Trece). Al estilo del enigmático de los programas de farándula, aseguró al final de su programa que el presidente Alberto Fernández se separó de Fabiola Yáñez, pareja y madre de su pequeño hijo.

En la mesa, donde estaba acompañado por Luciana Geuna, Lanata habló de un “dato colateral” en torno a la presunta ruptura: “Alberto se fue a China y paró en España, no sé para qué si se iba a China. Fabiola quería ir a España y quedarse ahí, pero él la bajó de un avión y están, como se dice formalmente, separados. ¿Sabés por qué no es un tema de vida privada? Porque son el presidente y la primera dama”.

Lanata anticipó que esta noticia generará repercusión, por lo que esgrimió: “Deberían anunciarlo. Seguro mañana (lunes) lo desmienten o a lo mejor no, pero yo sé que la versión es cierta”.

El conductor corroboró la información con su compañera de programa y emitió una frase en busca de complicidad: “En la calle, codo a codo, somos dos”.

Sin casamiento formal, Alberto Fernández y Fabiola Yáñez están en pareja desde 2014. En abril de 2022, ambos se convirtieron en padres de Francisco. Por su parte, el Presidente también es papá de Tani Fernández, reconocido drag queen, DJ e influencer.

Alberto Fernández y Fabiola Yáñez con Francisco en brazos, allá por abril de 2022

El mensaje de Lanata a los argentinos a la hora de votar: “No hay magia”

Anoche, en “PPT”, el periodista Jorge Lanata empezó su programa con un contundente pedido a la sociedad de cara a las próximas elecciones generales del 22 de octubre.

“Quiero que tengan en cuenta que la magia no existe. No hay magia. Nada de esto se va a cambiar en un año o dos. A mí también los políticos me tienen cansado. Y más cansado estoy de ver los abusos de la casta. Claro que la casta existe, y no la descubrió un candidato, existe hace mucho”, señaló Lanata.

A su vez, pidió seriedad a la hora de votar: “Quiero decirles: tómenselo en serio. Son cuatro años, es bastante tiempo y somos nosotros, todos juntos, los que vamos a decidir”.

Más temprano, en una entrevista publicada en Infobae, Lanata reveló a quién votará como presidente: “Milei demuestra que la locura acerca al poder. Pero no come vidrio. Massa es un milagro: no debería tener más que el 2 por ciento de los votos. La voy a votar a Patricia (Bullrich). Creo que Juntos puede hacer un buen gobierno”, define”.

