Aseguran que Alberto Fernández no pagó la cena de lujo en España: “Fueron invitados”

Este fin de semana se viralizó un video donde se veía a Alberto Fernández y a Fabiola Yáñez cenando en un exclusivo restaurante de Madrid. La escena fue muy cuestionada debido a que muchos usuarios consideraron la salida del expresidente como una ostentación.

Debido a la repercusión del video, desde el entorno del exmandatario salieron a hacer algunas aclaraciones. Según informó diario Perfil, se habría tratado de una invitación de un amigo.

“Un amigo suyo que se solidarizó de su situación le propuso cenar en un hotel de Madrid, los únicos que preparan cenas de fin de año”, afirmaron.

Además, explicaron que el expresidente aceptó la invitación, pero pidió que no sea un lugar caro y en el hotel Four Seasons.

“De dos cenas que se hacían, lo invitaron a que cenara en la cena más económica. Alberto no sabe lo que costó porque lo invitaron”, aclararon.

“Fue una cena promedio en el Four Season de Madrid. No fue la cena de lujo que también se hizo y de la que no participó”, argumentaron.

“Solo un amigo se solidarizó para que Alberto no pase la cena de fin de año encerrado en un departamento. Lo que se difundió no fue lo que pasó”, agregaron.

Grabaron a Alberto Fernández cenando en Madrid

La noche de Año Nuevo, Fernández fue filmado en plena celebración y en el momento preciso en que se hicieron las 12 en España. Allí se alcanza a percibir que le dice a Fabiola Yañez “Comé las uvas”, para que respete la tradición española.

De gesto serio, casi sin siquiera esbozar una sonrisa y pendiente de su celular, el ex mandatario comenzó a comer las uvas mientras su esposa le acomodaba una vincha dorada a Francisco.