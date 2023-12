Milei eliminaría la figura de la “Primera Dama” y se mudará a Olivos la semana que viene

El presidente Javier Milei anunciará próximamente la eliminación de la figura de “Primera Dama”, considerándola como una figura “vetusta” y “denigrante para las mujeres”.

Además, tiene previsto mudarse la próxima semana a la Residencia Presidencial de Olivos, donde trabajará y vivirá, aunque inicialmente no compartirá la residencia con su pareja Fátima Florez. Hace meses que el mandatario está viviendo en el Hotel Libertador.

A pesar de mantener una relación cercana con la comediante, se espera que, al menos por ahora, cada uno mantenga su propio espacio. Sin embargo, no se descarta que esta situación pueda cambiar en el futuro.

Un artículo publicado en el diario Clarín adelantó la eliminación de la figura protocolar de Primera Dama y el traslado a Olivos. Actualmente, Milei se encuentra en Mar del Plata junto a su pareja.

Fátima Florez, pareja de Javier Milei.

En Argentina, la posición de la Primera Dama no está definida ni regulada por un marco legal específico. No existe legislación que delimite sus roles o funciones, y la Primera Dama no tiene responsabilidades formales asignadas, aunque a menudo asume tareas de carácter público. Esta figura no está contemplada en la Constitución Nacional ni en los Tratados de Derechos Humanos, siendo más bien una tradición.

En este contexto, se identifica una ausencia de regulación específica en el derecho positivo argentino, una laguna normativa que algunos proyectos legislativos han intentado abordar sin éxito hasta la fecha.

A lo largo de la historia argentina, desde Juana del Pino, esposa de Bernardino Rivadavia, hasta la actualidad, las esposas de los presidentes han desempeñado diversos roles, desde perfiles bajos hasta un involucramiento activo en la esfera pública e institucional del país.

La última “Primera Dama”: Fabiola Yañez

La última “Primera Dama” fue Fabiola Yáñez, pareja del expresidente Alberto Fernández, quien buscó mantener un perfil discreto, pero se vio involucrada en la atención mediática y la investigación por el uso de recursos del Estado en algunas ocasiones.

Alberto Fernández y Fabiola Yañez se conocieron en el ámbito académico cuando ella estaba terminando su carrera en periodismo.

Es licenciada en periodismo y actriz. Participó en iniciativas de carácter social y roles institucionales, como la presidencia honoraria de la Fundación Banco Nación y la coordinación de la Alianza de Primeras Damas. También estuvo involucrada en la fiesta en Olivos durante el confinamiento obligatorio donde festejó su cumpleaños.