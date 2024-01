Fernando Iglesias criticó el ajuste de Milei y aseguró que “no es cierto que sólo lo iba a pagar la casta”

Fernando Iglesias, diputado nacional del PRO habló sobre el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. En diálogo con radio Delta 90.3, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores aseguró que “la bomba de tiempo iba a estallar igualmente en este verano” si Sergio Massa ganaba el balotaje.

“Ha habido ajustes en todos los sectores, también en el Congreso. No es cierto que iba a pagar la casta”, afirmó Iglesias. Además, el diputado se refirió a los objetivos que tiene el gobierno de aquí en adelante.

“El gobierno lo que busca es bajar la inflación y en el proceso le niega a una oposición que está desesperada en volver al 2001 como estuvieron en 2017, hacer las cosas que ya nos tienen acostumbrados y es justamente el sector que se opone”.

El diputado nacional del PRO también manifestó su opinión sobre el mega DNU y la ley ómnibus. Gentileza: Perfil.

Por otro lado, expresó su opinión sobre el malestar razonable que existe en los ciudadanos “hay que recordarles a los argentinos que la última vez que no tuvieron paciencia con un plan de ajuste votaron a Alberto Fernández, espero que hayamos aprendido”.

Con respecto a los dichos de Javier Milei sobre “la casta”, el diputado aseguró que hubo un recorte grande a la casta, como con la reducción de ministerios”.

“Como dijo Milei no hay plata. Hubo un montón de recortes que ha ido a los gobernadores y por eso muchos intendentes se quejaron. Es mentira que no atacó a la casta, además Milei nunca dijo que solamente iba a ser a la casta, pero el problema es muy profundo”, expresó.

La opinión de Iglesias sobre el DNU y la ley ómnibus

Fernando Iglesias expresó que lo que se ven “son palos en la rueda” al Gobierno. “Cada vez que saltan contra el DNU, hay intereses afectados”, aseguró.

“Meter el DNU en la Ley Ómnibus me parece un error jurídico, pero me parece que lo van a corregir. En cuanto al DNU, creo que tiene cosas innecesarias como el tema de las Sociedades Anónimas en el deporte. En cuanto a la Ley Ómnibus no estoy de acuerdo con el cambio del sistema electoral, más precisamente sobre sacar las PASO, yo creo que hay que modificarlas, pero no sacarlas”, afirmó.

Finalmente, hizo énfasis en que el gobierno debe tener como prioridad la crisis económica. Además, habló sobre su trabajo como diputado y dijo que “nunca voy a dejar de pelear contra la corrupción, tengo propuestas legislativas al respecto, como por ejemplo investigar los actos de corrupción durante la pandemia”.