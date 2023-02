Fernando Burlando confirmó que será candidato a gobernador de Buenos Aires

El reconocido abogado Fernando Burlando sigue captando la atención de los medios. El lunes pasado se conoció la sentencia para los 8 rugbiers que mataron a golpes a Fernando Béaz Sosa. Él representó a la familia del adolescente asesinado y ahora confirmó que se presentará como candidato a gobernador de Buenos Aires.

“Voy a ser candidato a gobernador seguramente porque soy parte de un partido que no tiene nada que ver con todos los que desaprobaron las materias del 83 hasta hoy”, afirmó durante una entrevista en TN.

El mediático abogado lanzó su partido en diciembre pasado y aseguró que competiría en las PASO con la intención de suceder al kirchnerista Axel Kicillof.

Barby Franco, Fernando Burlando y la pequeña Sarah. (Instagram Barby Franco)

Burlando lanzó su candidatura en, tal vez, el pico de popularidad luego de conseguir la condena a cadena perpetua de 5 de los 8 rugbiers que emboscaron y mataron a golpes a Báez Sosa en Villa Gesell, un juicio que siguió todo el país.

“La Provincia (de Buenos Aires) es una de las más castigadas, hace mucho tiempo uno pensaba que la política era cosa ajena, de los demás, pero eso solo logró dejar pasar a gente que no tenía capacidades en lugares fundamentales para el pueblo argentino. Si no participamos los dejamos hacer lo que deseen y que la política baje su nivel″, fundamentó en diálogo con TN.

“Es un gran desafío, no lo veo imposible. Si veo quienes han pasado, no me veo lejos de poder llegar”, confió el letrado que recientemente fue papá junto a la modelo Barby Franco.

Barby Franco y Fernando Burlando en sus vacaciones

Fernando Burlando tiene 58 años, nació en La Plata. Es uno de los abogados más conocidos del país por sus participaciones en medios televisivos y en juicio resonantes.

Defendió a los acusados de matar al fotógrafo José Luis Cabezas, también formó parte de la defensa de Alfredo Pesquera, acusado en el caso de la muerte del cantante Rodrigo Bueno.