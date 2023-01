Faltazo de Suárez y Sagasti a la visita de Fernández

El presidente Alberto Fernández aterrizará este miércoles por tercera vez desde que ostenta el cargo en Mendoza, provincia que ha sido hostil en términos políticos con el mandatario, y en el cual el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, intentará hacerle sentir el rigor con un desplante del cual prácticamente no se tienen precedentes desde el retorno de la democracia.

El radical adelantó que no lo recibirá ya que entiende que la provincia se ha visto perjudicada con el laudo presidencial por la obra Portezuelo del Viento, en la que el Presidente dictaminó que se deberán realizar mayores estudios de Impacto Ambiental y volver a remitir dichos trabajos al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), organismo que ha generado numerosos tragos amargos a Mendoza, y en el cual el propio Gobernador adelantó que analiza “pegar el portazo” y dejar de integrarlo.

No obstante, también el Presidente lo recibirá un peronismo “raleado” ya que las dos dirigentes quizás más importantes que tiene el PJ local no estarán. Hablamos de la presidenta del partido, Flor Destéfanis (quien sostuvo que está de licencia) y la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, la cual desde su entorno se limitaron a informar que se encuentra en Buenos Aires.

En tanto, de los 5 intendentes peronistas, sólo confirmaron a Los Andes tres (Roberto Righi, Martín Aveiro y Fernando Ubieta); mientras que Emir Félix estaba en duda, al igual que Matías Stevanato. Del resto de funcionarios, sí confirmó su presencia el titular del Instituto Provincial de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa, quien además es el primer precandidato lanzado para la gobernación; mientras que otros referentes no lo harán porque están “de vacaciones”, como es el caso del legislador nacional Adolfo Bermejo.

El problema es que hay quienes creen que el Presidente llegará a la provincia en momentos “poco oportunos”, por el enfrentamiento político con Cambia Mendoza y el revés a la megaobra de U$S 1.023 millones. Mientras tanto, Aveiro dejó en comunicación con Los Andes un mensaje venenoso, tanto para la UCR como también para el PJ: “Nunca negaría a un presidente sea o no sea de mi partido”.

Lo cierto es que Fernández arribará junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para la visita de obras en Lavalle y Luján de Cuyo. Si bien aún no hubo confirmación de horarios por parte de Presidencia, se especula que a las 11 llegará y visitará en primer lugar el Centro Federal Penitenciario de Cacheuta. En tanto, luego se desplazará la comitiva hacia Lavalle, para conocer la ampliación de la planta de depuración El Paramillo, donde hay prevista atención a la prensa a las 12. Luego estará la posible visita a las obras de la doble vía Mendoza - San Juan en la ruta 40.

Suárez no recibirá al Presidente

“No puedo ser tan hipócrita de acompañarlo”, fue una de las declaraciones que dio Suárez ayer en diálogo con varios medios radiales de la provincia. El mandatario dijo que resultó “sorprendido” por el anuncio de la visita del mandatario nacional “en un contexto complicado”, y fundamentó su decisión por la cual habrá un desplante al Presidente: el reciente laudo en contra que firmó el Presidente por Portezuelo del Viento.

“Me parece que fue un fallo en contra de Mendoza, en contra de generar crecimiento. No estoy de ánimo para acompañar“, respondió taxativo. El Gobernador agregó que el laudo en contra fue una forma “elegante” de decir que no a la megaobra por la cual se han invertido años de estudio.

Además agregó: “A mi me cuesta encontrarle la explicación de la visita del Presidente cuando en Mendoza hay enojo. Eso me produce mucha molestia, como a todos los mendocinos, y una forma de manifestar el enojo con lo que está pasando y ocurriendo es no acompañarlo. Es lo que siento. Yo no puedo estar sonriendo cuando nos han pegado un trompadón a los mendocinos”, acotó Suárez, quien dijo que en representación de la provincia estará el ministro de Infraestructura, Mario Isgró.

Es importante remarcar que no hay prácticamente antecedentes de un gobernador de Mendoza que no haya recibido a un presidente en ejercicio. Sólo hubo una situación en 2003, en la cual el entonces flamante presidente, Néstor Kirchner, estuvo en Malargüe de campaña (dejaba la intendencia Celso Jaque) y no como visita oficial. De hecho, en aquel momento dijo Kirchner, palabras más, palabras menos: “Le mando un saludo a ese gran gobernador que tiene Mendoza” en alusión a Roberto Iglesias. Eran momentos en los que ya pensaba el exmandatario en la Concertación.

Sobre el corte del diálogo, Suárez dijo que seguirá trabajando con Nación para lo que necesite Mendoza, pero diferenció la visita del Presidente al indicar que “él viene en modo campaña. No viene exclusivamente para la gestión. Yo no me voy a prestar para esto”, marcó.

De igual manera, añadió que “seguimos trabajando y dialogando. No estamos rompiendo el diálogo. No es mi estilo ni beneficia a nadie”, agregó.

Sobre Portezuelo del Viento, es importante señalar que fue el 29 de diciembre pasado el día en el que se conoció el laudo arbitral de Fernández sobre Portezuelo del Viento, en el que le daba la razón a La Pampa y así obligó a Mendoza a realizar un nuevo estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, a pesar de que Mendoza ya había realizado dos estudios con la UNCuyo y la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza y el otro con las universidades nacionales de El Litoral y La Plata.

Isgró, el elegido para recibir a Fernández

Por su parte, Isgró, que oficiará de representante oficial, sostuvo en diálogo con Los Andes que acompañará a su par de Obras Públicas -por Katopodis- “y viene el Presidente de la Nación a hacer la visita previa a la inauguración -de la Cárcel y la planta depuradora-. Me va a tocar a mí concurrir en el carácter técnico del gobierno y en representación del gobernador”, manifestó.

Sobre los motivos en los cuales no estará Suárez, remarcó lo dicho por el mandatario, al indicar que “estamos viviendo un proceso en el cual se acaba de laudar Portezuelo del Viento, y llevamos menos de 15 días hábiles. Estamos en un proceso de estudiar ese documento y las autoridades no se van a encontrar por ser contemporáneas a ese evento”.

Las obras a recorrer

Respecto a la cárcel de Cacheuta tiene una larga historia. Fue licitada por el Ministerio de Justicia de la Nación y adjudicado en marzo de 2011. La UTE conformada por Isolux Ingeniería SA y AMG Obras Civiles fue la ganadora. En noviembre de 2015, la cartera nacional decidió quitarles la obra por incumplimientos. En 2018, la obra se reinició: en noviembre de 2020, se finalizó el sector de varones y en noviembre de 2022 se completó el área para alojamiento de mujeres y de régimen abierto. La inversión final fue de $2.039 millones según Nación.

La capacidad de la Penitenciaría es de 512 plazas (368 de varones, 112 de mujeres y 32 de preegreso) de acuerdo con los estándares de condiciones de habitabilidad.

Sobre el establecimiento depurador, se licitó por parte del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) en 2017 con fondos del BID, junto con otra obra importante para el sistema de cloacas del Gran Mendoza, el colector Boedo-Ponce. Un año después los fondos empezaron escasear. Ambas obras fueron reactivadas durante la Administración Fernández. La inversión total ha sido de $3.202 millones.

En tanto, la doble vía Mendoza - San Juan no está finalizada y tiene un ritmo de ejecución del 33%, con una inversión total está prevista en $10.886 millones. Se estima que finalizará en agosto de 2023. En total son17,5 km de duplicación de calzada sobre la Ruta Nacional 40 entre el acceso Aeropuerto El Plumerillo y la localidad de Jocolí.

Visitas de Alberto Fernández a Mendoza como presidente