Suárez estudia pegar un “portazo” en el Coirco: “Estamos analizando irnos”

El gobernador Rodolfo Suárez volvió recargado de su licencia y disparó fuertes críticas contra el presidente, Alberto Fernández. En primer lugar, señaló que no lo recibirá en la provincia este miércoles, día en el cual el mandatario nacional arribará a Mendoza para inaugurar dos obras, tras el laudo negativo por Portezuelo del Viento.

No obstante, también indicó que está analizando la posibilidad, junto a Asesoría de Gobierno y todo el equipo de abogados del Poder Ejecutivo, de irse definitivamente del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).

“En este momento trabajamos con el equipo de abogados que nos asesoran. Estamos analizando irnos del Coirco porque no vamos a poder hacer absolutamente nada y La Pampa va a estar en contra de todo”, expresó el mandatario este martes en diálogo con diferentes radios de la provincia (LV10, Mitre Mendoza, Mdz Radio y Nihuil).

En este sentido, agregó que Portezuelo del Viento, la megaobra de U$S 1.023 millones que ha quedado paralizada por el rechazo de parte de las provincias que integran el Coirco (La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires) más el laudo en contra de Alberto Fernández, sigue siendo estudiada para realizarse, aunque con su proyecto original, que es más compacto que el actual, y que requiere un monto sensiblemente menor (entre U$S 500 y U$S 600 millones).

Cómo es el proyecto original de Portezuelo del Viento

Con relación a la posibilidad de realizar el proyecto original de Portezuelo del Viento, toma trascendencia el inicial que presentó y firmó en su momento el exgobernador Julio Cobos en 2006 junto a Néstor Kirchner, que planteaba una represa más chica, y que evitaba no sólo la relocalización de Las Loicas; sino que tampoco se iba a tener que realizar una nueva traza de la ruta provincial 226, como se marca en el proyecto actual.

De hecho, el hoy Diputado Nacional ha remarcado que la obra podría bajar su presupuesto incluso a un número que rondaría los U$S 500 millones, por lo que en términos generales, se alcanzarían a realizar tanto ese como el dique El Baqueano (principal apuesta del Gobierno) con los U$S 1.023 millones.

Según resaltó Cobos, “se debe volver al proyecto original que es de 28 metros menor de altura, una presa más chica de materiales sueltos, que no requiere tantas obras complementarias y su impacto es claramente menor. Además, tiene una capacidad de 120MW, es decir que ambas pueden generar 240MW, idéntico al proyecto actual”.

“Estas son obras que generan recursos para la provincia y estos pueden destinarse a más obras, motorizando el empleo y el desarrollo regional”, acotó.

Recordemos que el proyecto “grande” o ampliado, consta de la central hidroeléctrica, valuada en U$S 606 millones, 250 kilómetros de línea eléctrica desde Portezuelo a Malargüe y luego hacia la Estación Transformadora Río Diamante (donde ingresa al sistema interconectado), con un valor de U$S 152 millones; la nueva traza de la ruta nacional 145 (que va al paso Pehuenche) que costaría U$S 142,7 millones; la ruta provincial 226 (al paso del Planchón Vergara), con una inversión de U$S 64 millones; y por último U$S 15,5 millones para la relocalización de las alrededor de 50 viviendas de Las Loicas.