Aumenta la expectativa por el destino de los U$S 1.023 millones de Portezuelo del Viento

Esta semana el gobernador Rodolfo Suárez aseguró que cambiará el destino de los U$S 1.023 millones, que estaban previstos hasta ahora para la megaobra Portezuelo del Viento. La decisión la tomó en base a la dilación y la no respuesta por parte del presidente, Alberto Fernández, sobre el laudo que debe dictaminar respecto a la necesidad o no de realizar mayores estudios de impacto ambiental de la presa proyectada en el departamento de Malargüe.

“He decidido avanzar y buscar alternativas que agilicen la disposición de los recursos, para la realización de otra obra hidroeléctrica mientras se resuelve Portezuelo, y así generar un impacto positivo en la economía, que incentiven el desarrollo y el empleo local”, marcó Suárez este martes a la madrugad, no sin antes realizar fuertes críticas al presidente Fernández.

Lo cierto es que varios intendentes, funcionarios políticos y empresarios, desde hace varios meses están metiendo presión sobre qué hacer o cómo administrar ese dinero. Hoy a las 13 en Casa de Gobierno, Suárez ofrecerá una conferencia de prensa en la cual dará información respecto a cuáles serán los pasos a seguir de ahora en adelante con los recursos.

De hecho, más allá de la posibilidad de anunciar concretamente en la posibilidad de destinar parte de esos fondos para levantar la represa El Baqueano, en San Rafael sobre el río Diamante, hay expectativa en cuanto a si avanzará o no en el pedido de ampliar el destino de los recursos.

Recordemos que en el acuerdo firmado por Alfredo Cornejo y el entonces ministro de Interior, Rogelio Frigerio, Nación se comprometió a cancelar en cuotas la deuda de U$S 1.023 millones por los perjuicios derivados de la promoción industrial, que Mendoza debe usar para construir Portezuelo. La cláusula cuarta de ese convenio, dice que los fondos pagados por Nación “serán transferidos a un fideicomiso que será constituido por la Provincia a los fines de la ejecución de la obra y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.

La que pica en punta es, como se mencionó, la represa El Baqueano, proyecto de U$S 500 millones ubicado en San Rafael, en el cual el Gobierno pretende terminar todos los trámites administrativo para antes de fin de año, y llamar a licitación. No obstante, también se estudia la posibilidad de avanzar en otros proyectos como Los Blancos o Uspallata.

No obstante, trascendió que el intendente malargüino, Juan Ojeda, insiste en que esos recursos no salgan de los límites de su departamento. De hecho, está la propuesta que se renuncie al Comité Interjuridiccional del Río Colorado (Coirco) y que se avance en una represa más chica, como también ha propuesto parte del peronismo local; y también avanzar en el trasvase del río Grande al Atuel.

Por otro lado, es importante recordar que en mayo el peronismo sureño convocó a una reunión intersectorial “para tratar el posible destino de los fondos originalmente pensados para construir Portezuelo del Viento”, de la cual participaron, de la política, el propio Emir Félix, y su hermano Omar; entre otros. Pero además estuvieron representantes de la Cámara de Comercio, de Turismo, la Sociedad Rural, más universidades regionales.

Lo que dejó en común dicho encuentro fue la “legitimidad de origen” que según ellos tiene San Rafael sobre dichos recursos, “luego del reclamo judicial que inició la Cámara de Comercio local, en razón de los perjuicios generados por el antiguo régimen de promoción industrial”.

En paralelo, legisladores del PJ como Bartolomé Robles, Gerardo Vaquer y Rafael Moyano, presentaron también en este primer semestre un proyecto de Ley en el que piden que se cree “un plan de obras públicas prioritarias a realizar con los fondos”. En el texto, desarrollaron que ese plan debería tener “carácter federal y de ampliación y/o mejora de la matriz productiva de Mendoza”.

Del lado empresarial, en la Fiesta de la Ganadería, que también se realizó en mayo, el presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, Jorge Noguerol, solicitó que el “famoso plan B del que tanto se habló, continúe con la política emprendida por gobiernos anteriores y vuelque los recursos en el sur mendocino, o al menos contemple la región como destino principal de las inversiones”.

“Es hora de realizar de una vez por todas el tan anhelado trasvase en la cuenca alta del Río Grande al Atuel, es la única forma de solucionar el conflicto con La Pampa por el uso de aguas del río Atuel”, acotó.