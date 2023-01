Por qué Suárez no recibirá al presidente Fernández en su visita a Mendoza

El gobernador Rodolfo Suárez anunció que no recibirá al presidente Alberto Fernández, quien estará este miércoles en Mendoza junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para la inauguración de dos obras en Lavalle y Luján de Cuyo.

El mandatario dijo que resultó “sorprendido” por el anuncio de la visita del mandatario nacional “en un contexto complicado”, y mencionó el reciente laudo en contra que firmó el Presidente por Portezuelo del Viento.

“Me parece que fue un fallo en contra de Mendoza, en contra de generar crecimiento. No estoy de ánimo para acompañar”, respondió taxativo a radio Nihuil.

El Gobernador agregó que el laudo fue una forma “elegante” de decir que no a la megaobra por la cual se han invertido años de estudio.

“Eso me produce mucha molestia, como a todos los mendocinos y una forma de manifestar el enojo, lo que está pasando y ocurriendo, es no apcompañarlo. No lo voy a acompañar en esta visita. Es lo que siento”, acotó Suárez, quien dijo que en representación de la provincia estará el ministro de Infraestructura, Mario Isgró.

Noticia en desarrollo