Es inminente el aumento del boleto de micro en Mendoza

El Gobierno Provincial tomó la decisión de aumentar el boleto de micros en Mendoza. Los incrementos siempre ocurren en enero, por lo que se espera el anuncio oficial: entre esta semana y la que viene se hará efectiva la decisión, cuyo decreto debe ser firmado por el gobernador Rodolfo Suárez. En Casa de Gobierno no han confirmado de cuánto será el aumento, aunque se especula que, si sigue los pasos de la Audiencia Pública que se realizó en noviembre, podría rondar el 45%.

“En eso estamos, si no sale esta semana, sale la próxima”, acotaron a Los Andes desde Casa de Gobierno respecto a la oficialización del aumento de la tarifa del colectivo. No obstante, en el Poder Ejecutivo todavía no dan mayores detalles ya que todavía se está “terminando de definir el proceso administrativo, con todos los costos e impactos”, señalaron.

El Gran Mendoza hoy tiene una tarifa plana de $25, por lo que, si se efectiviza un aumento del 45% (que fue planteado por el Ente de Movilidad Provincial), la misma pasaría a $36,25.

En la secretaría de Servicios Públicos se jactan que Mendoza ha tenido -y tiene – de las tarifas más baratas del país y argumentan que se ha hecho sin contar con una buena cantidad de subsidios de parte del Estado Nacional. De hecho, éste ha sido otro de los pleitos librados por la administración de Suárez contra el centralismo de Nación, que subsidia fuertemente de la tarifa del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Estamos transitando el Gobierno Nacional menos federal de los últimos 25 años”, han llegado a decir desde el Gobierno.

En este sentido, hace meses que gobernadores peronistas habían solicitado -al igual que Mendoza - al gobierno de Alberto Fernández que aumentara el monto de recursos destinado a las provincias para este fin. Este tema se trató a fines del año pasado en el Presupuesto 2022, pero quedó trunco debido a que la oposición, principalmente Juntos Por el Cambio, votó en contra de la llamada “Ley de Leyes” por considerar al presupuesto como una “ficción” y un “dibujo” de la pauta de gastos.

En ese proyecto, se tenían estimados envíos por $46.000 millones anuales para el Fondo Compensador del Transporte en este 2022, el cual se reparte entre todas las provincias provincias (menos AMBA) y tiene como objetivo ayudar a que el boleto no sea tan elevado.

No obstante, y para peor, con el Presupuesto reconducido del 2021 solamente habrá $27.000 millones con el mismo fin, ser repartido entre las jurisdicciones para “compensar” la tarifa. De esta manera, Mendoza y el resto saldrán perjudicadas, teniendo en cuenta que la inflación anual ha sido de más del 45% (todavía no está el dato de diciembre). Tampoco se sabe si Fernández decidirá enviar más recursos a este Fondo.

Más allá de este monto, incluso para el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, era un número bajo el de los $46.000 millones repartidos entre las provincias, si se tiene en cuenta que Nación puso el año pasado $62.000 millones para sostener el boleto en el AMBA.

Costos

Según la estimación de la pauta de gastos de Mendoza para este año, todo el sistema costará $19.370 millones, tal como informó Mema cuando presentó el presupuesto de Servicios Públicos en octubre pasado. Del total, Mendoza pondrá el 67%, que son $13.000 millones, otros $3.200 saldrán de la recaudación del sistema de transporte, que corresponden a sólo el 17%; y por último, se recibirán alrededor de $3.150 millones de parte de los subsidios nacionales, es decir, sólo el 16%.

Por otro lado, en la Audiencia Pública el EMOP reconoció que se debería aumentar en un 45% el valor del kilómetro recorrido, mientras que la posición de la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam), señaló que debería ser de entre el 50% y el 55%. De esta manera, se estima que el costo para cada micro de recorrer un kilómetro podría pasar de los $140 a los $210 una vez finalice todo el proceso de actualización.

Pero también está el precio del combustible, que incide directamente en el costo del servicio. Si vamos al último aumento del precio del boleto, el mismo fue el 6 de enero del 2019, cuando subió de $11 a $18, es decir, un 63%. En este sentido, en esa fecha el valor del litro de diesel estaba a $65,13 en las YPF de Mendoza. Hoy, un año después, se puede encontrar a $85,30 en las estaciones de la petrolera estatal, es decir, con un aumento del 31%.

En tanto, el Gobierno agrega en su lista de ítems que hace variar la composición del costo del servicio a los salarios del personal, que en 2021 han rondado en una suba del orden del 40% anual; así como también la depreciación del peso argentino, ya que el mantenimiento de los colectivos se mide en dólares y los repuestos son importados.