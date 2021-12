El Gobierno ya evalúa cuándo subirá el boleto de micro en Mendoza

El Presupuesto 2022 aún no se trata en el Congreso de la Nación pero ya tuvo modificaciones. El subsidio a las provincias para transporte se incrementará un 70% debido a la queja de gobernadores. Sin embargo, esto no evita que suba el boleto en Mendoza ya que los aportes de Nación cubrirían cerca de 16% de lo que sale el sistema anualmente mientras que la diferencia se fondea desde la Provincia y por recaudación. Así, el año que viene subirá el pasaje aunque se evalúa el monto.

“Lo importante es que el AMBA no se despeina, le siguen subsidiando el 100% del sistema a la provincia de Buenos Aires”, dijo indignado Natalio Mema a Los Andes. El secretario de Servicios Públicos se refirió nuevamente a la “histórica discriminación federal” que se hace a todas las provincias respecto de Buenos Aires.

Si bien hay que hacer nuevas proyecciones, el funcionario advierte que no modifica considerablemente las cuentas ya que el aumento “es respecto de lo que ellos mismos habían previsto para el año que viene, que era menos que lo que se ejecutó este año, por lo tanto nada cambia. Ellos firmaron la semana pasada las paritarias del sector y no habían mandado la diferencia de costo; lo que ellos firman impacta en todo el sistema, por lo tanto seguimos como hasta hoy”, indicó Mema.

Natalio Mema, al frente de Servicios Públicos, cargó nuevamente contra la Nación por los subsidios de transporte.

De no modificarse la estructura, Nación aportaría el 16% del costo del transporte para el 2022 que está estipulado en $19.370 millones. La recaudación del boleto complementa un 13%, es decir $3.200 millones y la diferencia la pondrá la Provincia, el 70% restante a través del Fondo Compensador que tendrá disponibles $13.000 millones.

Por lo tanto, el aumento es inminente y se hará el efectivo el año que viene. “El boleto va a subir, no sabemos el monto, pero será el año que viene. Para que no suba, deberían mandar más de $100.000 millones que no va a ocurrir”, confirmó Mema. Y las razones que esgrime el funcionario son varias, pero todas aglutinadas en el aumento de costos y la inyección cada vez más débil por parte del Gobierno nacional.

“La Provincia hace un esfuerzo enorme y va a seguir solventando en mayor parte, pero otra parte se va a trasladar a la tarifa porque la Nación sigue sosteniendo el 100% del subsidio al AMBA”, sostuvo Mema.

Los costos a cubrir

El sistema de transporte cuesta unos $1.450 millones por mes y el próximo año, según el prepuesto provincial, saldrá $1.615 millones. En la Audiencia Pública se escucharon reclamos por actualizaciones de precios como el de Autam que pide un 50% más en el valor del kilómetro recorrido.

El propio Ente de Movilidad Provincial (EMOP) del Gobierno provincial, reconoció que debe aplicarse una actualización del 45%. Si bien la relación entre el valor del kilómetro recorrido y el precio del boleto no es directa, la ganancia empresaria incide en los costos. Se calcula en este sentido que el kilómetro recorrido podría subir de $140 a $200 pesos cuando finalice el proceso de actualización.

Otro dato es el valor del combustible y el gasto en salarios son los rubros que más suben y el Gobierno admite la necesidad de un ajuste. “Desde octubre del año pasado, el gasoil ha aumentado nueve veces”, indicó el secretario de Servicios Públicos.

El último aumento del boleto fue en enero de este año, pero ya venía de dos años de atraso porque en el medio llegó la pandemia. En enero del 2019 trepó de $11 a $18 (63%) y dos años después, Suárez decretó la suba a $25 en la tarifa plana, con un 38% de incremento.

Cuánto aumentará es un misterio, lo cierto es que si el Gobierno acompaña los aumentos expuestos en la Audiencia Pública, que en promedio rondan el 45%, el boleto pasaría a $36,25. En cambio si opta por subirlo un 38% como el último incremento quedaría en $34,50.

Mema defiende que Mendoza tiene una de las tarifas más bajas del país, que el sistema funcionó en pandemia y sobre todo que “es eficiente” mientras que en el caso de Buenos Aires “tuvieron todas las frecuencias en pandemia y bajaban a la gente que no era personal esencial con Gendarmería. Subsidian la ineficiencia”.

La promesa de más fondos

La torta a distribuir entre las provincias para el transporte, excepto la de Buenos Aires administrada por el kirchnerista Axel Kiciloff, durante 2022 estaba prevista en $27.000 millones. Eran $1.000 millones menos que lo presupuestado para este año. Esto desató distintos reclamos porque se veían venir el desembolso provincial para sostener el precio del boleto.

Un coro de gobernadores peronistas rezongó frente al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. Jorge Capitanich (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Raúl Jalil (de Catamarca) desembarcaron en una reunión, representando a su vez a otros mandatarios.

Se acordó subir a $42.000 millones la pauta de gastos para el Interior, con un aumento del 70% en estos fondos. No obstante, Mema sostiene que los defasajes no alcanzan “ni cerca” a ser cubiertos.