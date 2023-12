Encuesta: cifras sorprendentes del desprecio de los mendocinos por la política

La encuestadora “Demokratia” realizó un sondeo que relevó la opinión de los mendocinos que viven en el Gran Mendoza (Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú) sobre diversos temas vinculados a la conformidad con la democracia y otros datos que se desprenden del estudio de las consecuencias de esta forma de gobierno. Precisamente este año, el retorno a la vida democrática está de cumpleaños: hace 40 años, concretamente en diciembre de 1983, asumió el flamante presidente Raúl Alfonsín tras siete años y medio de dictadura.

Para hacer este relevamiento se hicieron 700 entrevistas presenciales. Las encuestas comenzaron un día después del balotaje presidencial que consagró a Javier Milei como presidente del país, es decir, el 20 de noviembre, y terminaron el 1 de diciembre pasado. En su momento, Demokratia realizó distintas encuestas para captar la problemática socioeconómica de los mendocinos, una antes de las elecciones PASO presidenciales, otra antes de las generales y una antes del balotaje.

El dato más llamativo del último relevamiento fue que, aunque los mendocinos respaldan la democracia en un 79,14% cuando se les pregunta por la división de poderes el 70,71% de los mendocinos afirma que no confía en ninguno de los tres poderes que la sustentan. Individualmente, entre los tres poderes, quien lidera el ranking de desconfianza es el Poder Legislativo con apenas el 15,14% de aprobación, seguido por el Judicial con el 12,71%, y finalmente, el Ejecutivo con el 12,57%.

Continuando con los agentes que sostienen a la democracia, el 71,43% de los mendocinos señala a los políticos como los principales responsables de la situación en la que se encuentra el país. Le sigue la ciudadanía con un minúsculo 12,86%. En tercer lugar aparecen los empresarios, con 7,57% de imagen negativa. En el final de la tabla están los gremios y los sindicatos de los trabajadores y otros países que tienen 2,29% y 1% de rechazo respectivamente.

Es normal escuchar en las charlas de café o en las opiniones de la gente por la calle que una de las deudas que tiene la democracia es la solución de los problemas económicos del país. Este dato lo marca también la encuesta que realizo “Demokratia”: el 40,71% cree que una de las obligaciones incumplidas del retorno a los comicios libres es la economía.

El 17,01% cree que la inseguridad es un problema más grande que la economía. El ranking de deudas por saldar lo completan: la transparencia con el 16,57%, la educación con el 13,71%, salud con el 7,86%, la participación ciudadana con el 2,71%. Y hay un 1,43% restante que dijo que la democracia solucionó todos los problemas.

Cuando hablamos de cómo mejorar la democracia, la opinión entre los mendocinos está dividida en varias partes: el 26,43% cree que el sistema podría mejorar simplemente permitiendo que podamos elegir los miembros del gabinete que acompañan al Presidente, el 21,86% cree que controlando los actos que realizan los funcionarios la democracia se vería beneficiada. El 16,14% abandonó toda esperanza de poder mejorar el sistema y aseguró que la democracia en este país no puede mejorar (recordemos que el relevamiento dice que el 20,86% de los mendocinos no cree que la democracia sea el mejor sistema para el país).

El ranking lo completan tres formas novedosas de mejorar la democracia: el 13,29% desearía poder elegir en qué gastar los fondos del Estado, el 8,86% opina que democratizando la elección de los jueces la democracia podría mejorar y 8,29% cree que si se reduce la estructura del Poder Legislativo aumentaría la confianza en la democracia. El 5,13% no sabe o no conoce.

Cuando hablamos de la obligatoriedad del voto, el 67,14% de los mendocinos estima que debe ser siendo obligatorio, el 28,43% cree que debería ser opcional y el 3,86% cree que se debería prohibir el voto.

Como observamos, los mendocinos enfrentan una dicotomía compleja: confían en el sistema democrático como la mejor forma de organizar la sociedad, pero señalan a los políticos como responsables de la crisis socioeconómica.

Teniendo en cuenta estos dos datos y sumando el tema de la participación política se podría verificar la tesis de que el mendocino desconfía de la política como herramienta para mejorar la realidad del país: el 70,14% nunca se involucró en política y solamente el 29,86% restante lo hizo alguna vez o lo hace habitualmente.

En este último caso, es interesante diagramar la situación y dividirla en el sistema binario de género: las mujeres alegaron participar más en política que los varones. El 71,92% de las mujeres respondió que en algún momento participó de actos políticos, mientras que en el caso de los hombres la participación baja cuatro puntos ubicándose en el 67,69%.

Estos datos nos permiten conocer cómo el mendocino ve a la política, sin embargo podemos profundizarlos un poco más ya que los datos anteriormente citados captan únicamente al universo del pasado -solo se habla de si en algún momento anterior tuvieron participación política- pero la consultora que encabeza Nicolás Perejamo relevó, además, la intención futura de participar en política: el 73% dijo que nunca participaría y sólo el 27% respondió que, eventualmente, en el futuro lo haría.

Este último dato que nos brinda el informe lo podemos disgregar de acuerdo a la formación y nos revela un dato interesante: los universitarios con título en mano son los que más desean participar en política, y por el contrario, quienes solo tienen la primaria completa son los que menos quieren involucrarse en la política. El 31,63% de los mendocinos titulados opina que tiene intención de participar en política, el segundo puesto es para quienes tienen hasta la secundaria completa con el 27,79%. Los que menos confían, como dijimos anteriormente, son aquellos que tienen el secundario incompleto: solamente el 16,10% desea hacer política (un poco más de 1 de cada 10 mendocinos que cuentan con estudios primarios).

Quedándonos en este dato, podemos aprovechar para ilustrar una diferencia llamativa entre aquellos que tienen un trabajo (o aquellos que estén buscando activamente un empleo) y aquellos que no quieren trabajar o están jubilados. Solamente el 19,93% de los desocupados se metería en política, mientras que, aquellos que trabajan tienen un mayor deseo de hacer política: el 31,88% le gustaría tener participación dentro del mundo de la política.

Avanzando hacia los nombres propios, el presidente que cuenta con mayor imagen positiva, desde la vuelta a la democracia, es Raúl Alfonsín con un ajustado 21,86% (2 de cada 10 mendocinos lo aprueban). Pero, el ex presidente de la UCR no lidera el ranking, es que el 32,57% afirmó que, desde el retorno a los presidentes elegidos en elecciones libres, no puede establecer a ninguno de los ex ocupantes del sillón de Rivadavia como el mejor.

Entonces, continuando con el ranking de imagen positiva podemos ver que siguen tres peronistas que se reparten el segundo, tercer y cuarto puesto: Néstor Kirchner cuenta con el 17,29% de aprobación, Carlos Menem con el 9,71% y Cristina Fernández de Kirchner con el 8,57%. El quinto puesto se lo lleva el ex presidente del PRO, Mauricio Macri, con el 8%. Entre los dos peores presidentes, de acuerdo a la opinión de los mendocinos, están: el único ex presidente que no pudo cumplir su mandato con el 1,29% de aprobación, Fernando de la Rúa, y finalmente consagrándose como el peor presidente para los mendocinos queda Alberto Fernández con el 0,71%.