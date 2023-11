Por ahora, Fernández Sagasti y Carlos Ciurca no serán citados a declarar como testigos en el juicio a Bento

Este miércoles se reanudó el megajuicio a Walter Bento con la expectativa por una decisión clave del Tribunal Oral Federal N° 2, que integran Gretell Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá. Ante el pedido del Ministerio Público Fiscal para que se presenten a declarar como testigos, dirigentes políticos de peso como la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, el exvicegobernador Carlos Ciurca y el exministro de Seguridad de Paco Pérez, Carlos Comperatore, que fueron nombrados por Diego Barrera en su declaración, las magistradas postergaron sus posibles testimonios.

Solo hicieron lugar a la prueba testimonial del abogado Antonio Carrizo, exdefensor de Barrera. “Se va a hacer lugar al testimonio de Antonio Carrizo, el resto de las testimoniales se difiere la valoración”, anunció la jueza Diamante al inicio de la audiencia y de esta forma, los dirigentes peronistas, por el momento no serán citados a declarar en el juicio.

También el Tribunal decidió dar lugar a la compulsa a los fines de investigar el falso testimonio de Barrera, que fue solicitado por el Ministerio Público Fiscal y al que adhirió el imputado Jaime Alba en su defensa. “Se ponen a disposición las actuaciones a efectos de la certificación correspondiente”, afirmó la magistrada.

Barrera había declarado el martes en tribunales federales que lo “usaron” contra el ex magistrado. “Toda la declaración del 5 de febrero (de 2021) fue manipulada y guiada por el fiscal Dante Vega y por Antonio Carrizo, me obligaron a declarar en contra del doctor Bento”, expresó.

Aseguró además que el abogado Carrizo mantuvo una reunión con referentes políticos del peronismo y el kirchnerismo como el ex ministro de Seguridad Leonardo Comperatore, el ex vicegobernador Carlos Ciurca y la senadora Anabel Fernández Sagasti. “En esa reunión se habló que yo tenía que declarar”, indicó.

La sorprendente declaración jugó a favor de la defensa y por eso la fiscalía rápidamente pidió que los mencionados se presenten a declarar para afirmar o descartar lo que dijo Barrera. Además, que se lo investigue por haber mentido en alguna de las dos declaraciones.

La senadora peronista Fernández Sagasti reaccionó con enojo a la declaración de Barrera. “Es una pérdida de tiempo hablar sobre un tema que es un verdadero disparate. Que la Justicia haga su trabajo tranquila y si necesita alguna opinión mía sobre este absurdo, estoy siempre a disposición”, afirmó.

En tanto, Carrizo, el único aceptado como testigo en la lista que presentó el fiscal Vega, señaló: “Todo es mentira lo de Barrera. Nunca en 30 años he mezclado la política con causas penales, jamás he golpeado la puerta de un político para armar un complot en contra de alguien”, expresó en forma contundente el abogado y ex funcionario del Ministerio de Seguridad.

TESTIGOS

Las audiencias se realizarán este miércoles y jueves. Una extensa lista de 23 testigos desfilarán por Tribunales. El primero en declarar hoy será el empleado de Migraciones, Maximiliano Pérez; luego continuará el abogado Daniel Estrella, el comisario Jesús Darío Cepeda, Raúl Ahumada, Mauricio Stornini, Sergio Fernández.