En vivo: continúa el juicio a Bento con un testimonio importante

Este jueves se lleva adelante la segunda audiencia del megajuicio que afronta el destituido magistrado federal Walter Bento, acusado de encabezar una banda que cobraba coimas a cambio de favores judiciales.

Prestará declaración el abogado Antonio Carrizo, quien defendió a Diego Barrera en su causa por el secuestro y asesinato de Diego Aliaga, sindicado como el organizador de la presunta banda liderada por el exjuez. Se trata de un nombre conocido también en el ámbito político por haber sido subsecretario de Seguridad durante el gobierno de Francisco Pérez.

Es importante el testimonio de él, porque Barrera en su sorpresivo giro discursivo, apuntó a un supuesto complot que realizó él con dirigentes como Leonardo Comperatore (exministro de Seguridad), el exvicegobernador Carlos Ciurca y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

Ayer el abogado Pablo Cazabán se encargó de desmentir dichos de Barrera, cuando le tocó pasar a declarar y desligó al fiscal Vega de un supuesto pedido de coimas, que según el empresario detenido habría recibido por parte de él, para beneficiar a su familia que también fue condenada en la causa por secuestro y homicidio.

El complot que planteó Barrera

Supuestamente el abogado Carrizo se juntó con los tres dirigentes políticos mencionados y le recomendaron a Barrera declarar que Aliaga hacía gestiones ante el juzgado de Bento para sacar presos, a cambio de supuestos beneficios procesales.

“Mi abogado, Antonio Carrizo se juntó con Leonardo Comperatore, Carlos Ciurca y Anabel Fernández Sagasti... Vino al penal me dice, mira la reunión fue positiva... En esa reunión se habló de que yo tenía que ir a declarar”, sostuvo el condenado a prisión perpetua por homicidio.

Luego, Barrera dijo que “el 5 de febrero del 2021 me citan acá... Tuvimos una reunión con el fiscal de Dante Vega aquí presente. Yo pedía protección para mi familia, imploraba por mi familia primero mi familia y después yo. Carrizo me dijo que antes tranquilo que vos declaras y vamos a tener beneficios. Me muestra así un papel para incorporarse a protección de testigos. El fiscal se lo da a Carrizo, nos deja solos... Tony me dice ayudá para que te ayuden. Y toda, absolutamente toda la declaración del 5 de febrero fue manipulada y fue guiada por el fiscal Dante Vega y por Antonio Carrizo, me obligaron a declarar en contra del doctor Bento”, lanzó Barrera.

“Pasó marzo, pasó abril, pasó mayo. ¿Tony qué pasa? Qué pasa con mi familia, mi mujer se me está muriendo, mi hijo no da más. Toni mi mujer no da más... no pasaba nada de lo que me habían prometido... una domiciliaria para mi señora y una domiciliaria para mis hijos nada nada”, manifestó.