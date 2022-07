En medio de un clima tenso, Ampros y Nadal se reunieron en Casa de Gobierno: qué acordaron

Una situación tensa se vivió en la Casa de Gobierno luego de que representantes de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) llegaran hasta el quinto piso donde funciona el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Exigían la renuncia de la titular de la cartera, Ana María Nadal. Hubo reunión entre las partes y acordaron firmar algunos puntos con respecto al recursos humano crítico.

El motivo del reclamo tiene que ver, según indicaron desde Ampros, con el incumplimiento de algunos ítems que se venían conversando con la propia Ana María Nadal. “Nos llamó el martes y nos dijo que lo que se venía hablando, que era por el recurso humano crítico, no iba a ser, que lo planteáramos en las paritarias”, dijo Claudia Iturbe, titular de Ampros a Los Andes.

“La reunión fue en buenos términos, habrá durado cerca de 20 minutos en la que participó Nadal, el jefe de gabinete Roberto Campos y otros integrantes más del gabinete”, indicaron desde el Gobierno provincial.

Por el lado de Ampros, Iturbe comentó que Nadal “se comprometió a firmar este acuerdo para darle solución, absolutamente parcial al recurso humano crítico. Hace un mes que estamos hablando porque no se solucionaba, no es sólo con los anastesistas, sino los otros como terapistas, neonatólogos, hay muchos”.

“Hay mayores dedicaciones que no han salido, es incumplimiento de convenio colectivo de trabajo. El martes me llama y me dice que todo lo que veníamos hablando no va a ser, que lo planteara en la paritaria. Hoy teníamos reunión de delegados y decidieron pedir explicaciones, fuimos a pedir la renuncia porque dio su palabra y no cumplió”, indicó la gremialista.

En la reunión con los funcionarios provinciales, Iturbe comentó que “les dijimos que estamos cansados de la pelea política interna. Logramos que saliera y se comprometió a que esta semana firmamos eso, en relación al recurso humano critico según lo hablado en la Comisión Negociadora”.

“El recurso humano crítico es un adicional, nosotros tenemos muchos adicionales y no están reglamentados. Con todo eso podríamos establecer que ganen más, que reglamentara el recurso humano crítico, aunque sea una sola especialidad”, completó Iturbe.

Cabe destacar que en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, AMProS ratificó el Paro general sin asistencia a los lugares de trabajo para los días martes 26 y miércoles 27 y la posibilidad de endurecer las medidas.

Según anunció el gremio respecto de los días de paro, en cumplimiento de recaudos legales y de conformidad a la Ley 25.877, “se informa que los servicios esenciales serán cubiertos por ministros, directores de hospitales, directores de centros de salud, subsecretarios de salud y coordinadores de áreas, debiendo dar cumplimiento al artículo 24 de la ley 25877, dejando a resguardo la salud de la población”.

Asimismo, el martes 26 habrá una Concentración en Godoy Cruz y Patricias Mendocinas a las 10, junto a otras entidades gremiales y llegará hasta la Casa de Gobierno.