Salud: los prestadores no renovaron contrato y desde hoy se sentirá la falta de personal en hospitales

El Gobierno provincial anunció el aumento salarial para prestaciones de la salud pero el reclamo se mantiene. El núcleo duro está en el Hospital Humberto Notti en donde cerca de 100 profesionales dejarán sus turnos bajo esta modalidad. Reclaman pase a planta permanente y que las horas por prestaciones integren pasen a Mayor Dedicación en el bono de sueldo.

El acta de acuerdo salarial estipuló al 15 de abril como el día para reunirse con la Asociación de Profesionales de la Salud (Ampros) para tratar estos temas. La guardia del nosocomio infantil atiende a más de mil menores por fin de semana y ante la misma demanda, tendrá la mitad de personal.

Una movilización prevista para hoy, a las 10, en Casa de Gobierno tiene como objetivo visibilizar la disconformidad de profesionales de la salud pública con respecto a las prestaciones. “No queremos el aumento, queremos pases a planta y mayor dedicación. Pedimos reflexión y sensatez”, dijo a Los Andes María Jorgelina “Cocó” Peñafort, médica de guardia del Notti con cargo de planta y prestación a Los Andes.

La situación se empezó a visibilizar días atrás cuando se dio a conocer que una centena de profesionales del hospital infantil no renovarían sus prestaciones. Esta modalidad no se cobra con el bono de sueldo, sino de forma externa. En algunos casos hay contratos trimestrales, y en muchos casos se perciben mensualmente. Es decir que si no se factura, no se cobra.

Gran parte de estas horas se destinan a las guardias, un área sensible porque es el primer contacto el paciente en caso de una emergencia. “A partir de mañana (1 de abril), en algunos casos desde las 0, esos profesionales no estarán y en las guardia que hay 6 médicos, habrá tres por turno, para la misma demanda de gente”, explicó Peñafort quien oficia de vocera de los profesionales autoconvocados.

“Ser prestador significa que trabajás y cobrás. Son horas en negro y no están en el bono, no tenés aportes, ni licencias en determinadas situaciones. Si se te enferma un familiar no se paga. No es un pedido ambicioso, desde el 2020 hasta la fecha hemos perdido dos tercios de nuestro poder adquisitivo”, agregó la profesional.

El pase de la prestación al bono de sueldo a través de la Mayor Dedicación tiene impacto en el bono de sueldo. “Si me pasan esas 12 horas a mi bono de planta, cuando aumente el sueldo impacta en los otros ítems. Y cuando me jubile, que no gozamos con el 82% móvil, no es lo mismo jubilarme con 24 horas que son 36″, ejemplificó.

Roberto Campos, Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes había destacado el esfuerzo del Gobierno “en reconocimiento a lo vivido en estos tiempos, por lo cual decidió darles un porcentaje diferencial a los valores de guardia, donde se otorgará un aumento del 40% y, por otra parte, un 30% a las prestaciones lineales”.

“No lo vamos a aceptar, lo rechazamos porque queremos pase a planta de quienes sólo tienen prestaciones y de varios años y el pase a mayor dedicación de quienes tenemos cargo y prestación. En mi caso está pedido desde el 2017. Y que pasen un cronograma con los pases a planta. La medida nos duele a todos porque ese dinero no nos va a ingresar. El Gobierno debería haber ofrecido lo que sabe que tiene que ofrecer, lo que merecemos”, refutó Peñafort.

Ampros avisó en Trabajo y el Gobierno recuerda el acta paritaria

Para respaldar la medida, Ampros notificó a la Subsecretaría de Trabajo sobre la situación. “Le da legalidad, es una presentación grupal”, explicó la secretaria General, Claudia Iturbe a Los Andes. El organismo que comanda Carlos Segura podría dictar una conciliación obligatoria porque “está planteada como medida, pero si hay gente que no quiere seguir como prestador, no lo pueden obligar porque esa modalidad se debe renovar”, aclaró la gremialista.

Además de los profesionales del Notti, se plegarían 25 profesionales de terapia intensiva del Hospital Central. En el Hospital El Carmen y Fleming había dudas y en el Lagomaggiore “ya están complicados porque no tienen neonatólgos, sin esta medida, se les han ido 13″, aclaró Iturbe.

Desde el Gobierno provincial indicaron a Los Andes que “el acta paritaria que firmó Ampros fija al 15 de abril como la fecha para sentarse a discutir estos temas, no los estamos desatendiendo. La sociedad mendocina está presa por un capricho de Ampros. Se han hecho muchos pases de planta y además se acordó seguir hablando del tema”.

Lo curiosos es que el 15 de abril es Viernes Santo, por lo tanto se reprogramará la fecha y en Ampros creen que podría ser el miércoles 13 o el lunes 18 de este mes. “Igualmente vamos a llegar con dos semanas sin prestaciones”, indicó la titular del gremio de la salud.