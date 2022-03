Advierten que faltan neonatólogos en el hospital Lagomaggiore

El hospital Lagomaggiore es la maternidad de referencia de la provincia y no sólo esto, también de la región, con capacidad para responder a atención de alta complejidad gracias a equipos expertos y recursos técnicos adecuados para casos críticos. Sin embargo, médicos del servicio de Neonatología sostienen que afrontan dificultades debido a falta de especialistas para la atención. Según han advertido profesionales del área, están trabajando con 25% menos del mínimo de neonatólogos requerido lo que ha implicado una alta sobrecarga para quienes allí se desempeñan.

De acuerdo a los relatos, en los últimos dos años, diez médicos decidieron trasladarse de sus puestos allí para optar por otros en efectores tanto públicos como privados. Desde hace tiempo se alerta sobre falta de neonatólogos en la provincia lo cual implica que no resulte fácil cubrir la carencia. Las residencias para esta especialidad a veces no se cubren ya que, hay cada vez menos interés en especializarse en esta rama de la medicina.

“Es muy grave, están perdiendo el recurso humano calificado, formado”, advirtió Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, el gremio que los representa.

Se trata de un servicio que atiende entre 3.500 y 4.000 partos por año, con 100 enfermeras y que requiere 28 médicos para un adecuado funcionamiento. Actualmente están trabajando con 21, según expresaron. Se requieren 4 médicos por turno.

Desde la dirección del hospital se sostuvo que no hay mucho que decir al respecto. Su responsable, la doctora Roxana Cabrera, relacionó la situación con un contexto de demanda generalizada de mejoras salariales por parte de los trabajadores de la salud.

“Hay reclamos generalizados como en el Notti, por eso no hay algo específico que pueda contestar”, dijo al referir que no es un problema propio del Lagomaggiore

“El número de médicos es el necesario para nuestra Neo”, afirmó. Negó que se hayan ido 10 médicos en dos años aunque aceptó: “Hay médicos con partes médicos prolongados y eso tiene que ver con situaciones privadas”. Además agregó: “Sí hay movimientos porque hay gente que quiere que se le aumenten las prestaciones”.

Profesionales de la salud han convocado a huelga general para el viernes debido a las condiciones de trabajo y en reclamo de blanqueo y mejoras salariales, con particular foco de tensión en el hospital pediátrico Humberto Notti, donde 60 profesionales, que prestan servicio como prestadores, anunciaron que renunciarán a sus funciones a partir de ese día. Otro tanto ocurre con anestesistas de diferentes hospitales públicos que anunciaron que no renovarán sus contratos desde abril si no hay mejoras en las condiciones.

Este mediodía el gobierno oficializó, a través de la Resolución 614/22, un aumento de 40% a partir de abril para prestadores que se desempeñen en servicios de guardia general y servicios críticos. También se otorgará un incremento de 30% a las prestaciones lineales. Se aguardaba una respuesta por parte de los trabajadores.

Razones

Las circunstancias a las que se atribuye esta situación son diversas. Por un lado, se trata de un área crítica. Es que no sólo se cuenta con muchas plazas sino que además, en el área de terapia intensiva o cama crítica, implica estar en alerta permanente dado que se trata de niños con cuadros complejos. Según explicaron algunos referentes, esta alta demanda, con largas guardias, no tiene un correlato en términos salariales lo cual lleva a que los profesionales decidan optar por maternidades con menor demanda ante un salario equivalente.

La doctora Gabriela Torres, neonatóloga del hospital Lagomaggiore detalló que en el servicio hay 16 camas de terapia intensiva (UTI), 20 unidades de cuidado intermedio que también es cama crítica y equivale a UTI en otra neonatología. Además, 16 unidades de niños que están saliendo de la complejidad y están con sus madres y 32 internados en sala común, que son niños que nacen sanos y están con sus madres.

Es decir que implica la atención de 84 bebés recién nacidos, una buena proporción de bajo peso. En estos pacientes, ha bajado la mortalidad, gracias a los avances en la atención. Con menos de mil gramos nacen allí unos 100 al año y requieren de tres a cuatro meses de internación con atención especializada. Incluso aquellos que nacen con menos de dos kilos suelen requerir unos 20 días de internación.

Además, cuando hay cuadros complejos son derivados allí de otros efectores ya que cuenta con la complejidad necesaria.

Sobrecarga

Entre tanto, aseguran que se van adaptando para seguir con la atención lo que ha implicado la sobrecarga de los médicos de turno. Iturbe señaló que han hecho una redistribución en los horarios pero si se enferma alguien, se pierde por ese tiempo un aporte fundamental y es algo que ya les ha pasado.

Relatos desde adentro del servicio apuntan a guardias que se extienden hasta por treinta horas, ya que cubren una y media si no hay reemplazo. Pero no sólo eso, esos mismos médicos, van todos los días al hospital ya que tienen pacientes a cargo a los que deben hacer el correspondiente seguimiento.

“Yo lo hago porque me encanta y es lo mismo para los que se han quedado”, afirmó Torres.