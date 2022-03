El Gobierno provincial cerró una “difícil” paritaria con Ampros: así quedó el acuerdo

El ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibáñez, anunció a través de Twitter que el Ejecutivo provincial llegó a un acuerdo salarial con la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS). Según lo estipulado, los sueldos de los trabajadores se modificarán a partir de marzo, con una revisión prometida para el mes de septiembre.

Concretamente, el incremento será del 40% del sueldo básico, el cual se abonará de la siguiente manera: 12% con los haberes de marzo, 4% con los de abril, otro 4% en junio, un 5% con los sueldos de agosto, 5% en septiembre, otro 5% en octubre y el 5% restante en el mes de noviembre.

Además el acuerdo con AMPROS abarca la modificación del ítem responsabilidad profesional, el cual hoy es del 63% de la asignación de clase. De acuerdo a lo pautado se incrementará al 80% en mayo y aumentará otro 5% en septiembre.

Ampros aceptó la propuesta de incremento salarial del Gobierno Provincial. Después de un gran esfuerzo hemos logrado acuerdo con los representantes del sector salud y con la mayoría de los gremios. — Víctor Ibañez Rosaz (@vibanezrosaz) March 15, 2022

Ibánez valoró la gestión de Levrino y criticó al PJ

El Partido Justicialista local pidió la renuncia de Raúl Levrino, ministro de Seguridad Provincial, por la muerte de Emiliano Migue Fernández. El joven de 37 años iba a trabajar en la madrugada del lunes y lo asesinaron de un piedrazo en la cabeza para robarle la bicicleta en el Acceso Norte. Por el hecho ya está detenido Héctor Fabián Maravilla.

Con respecto a este fatídico episodio, Víctor Ibáñez afirmó “en primer lugar quiero decir que es un hecho tremendo, arcaico. Si destaco que en menos de 24 horas los sospechosos han sido detenidos”.

Con respecto al pedido del PJ, Ibáñez aseveró “la oposición tendría que tener solidaridad con la familia y no hacer especulaciones políticas respecto al pedido de renuncia de un ministro. La verdad no me sorprende nada de la oposición”.

Por último el funcionario destacó, “creo que hay un muy buen trabajo por parte del ministerio de Seguridad. La situación de inseguridad se vive en todo el país en una macro economía que cada vez está peor. En tema de prevención creo que se está trabajando bien. Y a la oposición, si tienen ganas de hacer política con esto, con nosotros no lo van a hacer”.