Elecciones: Los intendentes del PJ demoran la definición por el desdoblamiento

Tras el anuncio del gobernador Rodolfo Suárez sobre las elecciones provinciales que no irán unificadas con las nacionales, se abre el juego en las comunas que si deciden abrirse, tendrán comicios en abril del año próximo y estrenarán la boleta única.

Consultados por Los Andes, la mayoría de los caciques comunales habla de gestión y evita confirmaciones. El único que ya tomó posición es el maipucino Matías Stevanato, quien prefiere una elección unificada con la Provincia.

El Partido Justicialista mira el fin de año como un tiempo de definiciones. No sólo se resolverá la sucesión de Anabel Fernández Sagasti en la conducción partidaria, sino que también se sabrá qué harán los intendentes con el cronograma electoral.

Con la confirmación por parte del mandatario provincial sobre las elecciones del año próximo, las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) serán el 11 de junio y las Generales, el 24 de setiembre.

Matías Stevanato, intendente de Maipú, dice que lo más conveniente es no desdoblar elecciones en las comunas. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

No obstante, la legislación habilita a las comunas a desdoblar y las fechas serán el 30 de abril y el 3 de setiembre, respectivamente. El anuncio deberá ser 90 días antes, por lo que hay tiempo hasta fines de enero. Antes de las Fiestas de Fin de Año podría haber novedades.

Una sola voz y mucho misterio

El tema electoral no se ha hablado en alguna reunión convocada con esa orden del día, pero sí ha habido charlas y diálogos para ir tanteando el terreno. Los conocedores de la rosca peronista vaticinan un desdoblamiento en las seis comunas que administran.

Así, Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz), Emir Félix (San Rafael), Martín Aveiro (Tunuyán), Roberto Righi (Lavalle), Emir Félix (San Rafael) y Matías Stevanato (Maipú) tendrían comicios un día antes de la última Asamblea Legislativa de Rodolfo Suárez.

El convencimiento o la precaución de hablar del tema hace que reine el discurso de cassette. El único que habla públicamente sobre su postura, es Matías Stevanato. “Sigo sosteniendo lo mismo que vengo diciendo, que lo mejor es ir todos juntos”, dijo a Los Andes. En el PJ confían en convencerlo.

El jefe comunal no sorprende con sus declaraciones. Entiende que hay que jugar fuerte en los comicios provinciales mientras se prepara para un segundo mandato. Revertir el resultado de las legislativas y evitar que gane el radicalismo es su principal objetivo.

Roberto Righi no puede seguir administrando Lavalle por la limitación de mandatos. Se mostró como el resto de los que no se definen porque “estamos con diez mil cosas de gestión y estar pensando tres meses antes en un desdoblamiento… No es un tema de manual, es un tema que no nos da tiempo de hacer lo que tenemos que hacer. No tenemos tiempo, aunque algunos parece que tienen mucho tiempo”, largó en cacique lavallino.

Roberto Righi, intendente de Lavalle, recordó que sólo una vez desdobló elecciones. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Pero dio una pista en sus declaraciones: “Recuerde que desdoblé una sola vez y fue porque nos obligaron, cuando presentaron el decreto trucho anticipando que no podíamos ser reelectos”. ¿Se suma a Stevanato? Para algunos, mira con cariño esa posibilidad mientras debe decidir quién será el candidato o candidata a sucederlo en la comuna.

Otro que sostiene no estar pensando en elecciones porque la gente tiene otras necesidades que hay que atender es Fernando Ubieta, el jefe comunal de La Paz. Por lo tanto, coincidieron en que aún es muy pronto para tomar una decisión. “Tres meses en política es un mundo”, dijo a Los Andes.

“No tengo una decisión tomada y no hemos hablado con el partido. Me parece que es muy temprano y hay tiempo para analizar las cosas. La gente está más preocupada por llegar a fin de mes que por las elecciones. Estoy abocado a otros problemas”, agregó el paceño.

En el sur también evitaron hablar públicamente del tema, ni con un discurso acartonado. Aunque fuentes sanrafaelinas dicen que nadie quiere hablar de elecciones y que el intendente Emir Félix se va tomar con calma todo el tiempo del mundo para definir. Aclaran también que el peronismo está muy fuerte porque “las mediciones dicen que cualquiera de nuestros candidatos gana y se repetiría la elección de 2019″.

Algunos observadores se detienen en este departamento. Siempre avisando que es un terreno de especulaciones, aseguran que si Félix es candidato a gobernador como varios ya han manifestado pidiendo que juegue el año próximo, probablemente haga que los comicios en San Rafael vayan con la Provincia.