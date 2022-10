El Congreso Partidario del PJ por Zoom desató enojos rumbo a las elecciones en diciembre

El Partido Justicialista se encamina a resolver la sucesión de Anabel Fernández Sagasti y el jueves dio un paso importante oficializando el cronograma electoral. La presentación de listas cierra el 31 de este mes y los comicios serán el 11 de diciembre.

Desde hace semanas, un sector del peronismo que no comulga con la actual conducción viene haciendo públicas sus críticas y todo indica que presentará una lista. Quien ya confirmó sus aspiraciones es Fernanda Lacoste, funcionaria municipal de Maipú. Evalúan acciones por lo sucedido en el Zoom.

Hace dos años, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti tomaba las riendas del partido. El 11 de diciembre se votará por la renovación y el 18, asumirán las nuevas autoridades. Todo indica que volverá a ser una mujer. El nombre que suena con fuerza es el de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis.

La jefa comunal ha dicho que sería un gran orgullo para ella conducir el partido, pero no ha manifestado abiertamente que quiere la presidencia. Hay gestos que lo confirman, más allá del respaldo que tiene de la actual conducción. Cerró junto al senador provincial Lucas Ilardo el ciclo “Derribando mitos” con Fernández Sagasti y dirigentes de peso sentados en la primera fila del teatro Selectro.

Flor Destéfanis y Lucas Ilardo. Gentileza Frente de Todos

Sin embargo, otra mujer tiene aspiraciones. Es Lacoste, actual funcionaria de la Municipalidad de Maipú. Representa a un sector del peronismo que viene manifestando críticas a la cúpula actual. En esa mesa, que se reúne los sábados en distintos departamentos, se sienta el Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería; el senador Rafael Moyano y demás dirigentes peronistas.

Este grupo ya se habían quejado sobre la modalidad virtual y el calendario electoral porque “es coincidente con la fase final del Mundial de Fútbol y busca desanimar la participación ciudadana masiva en la elección de autoridades del PJ”.

Este pasado jueves, se realizó el Congreso Partidario que había sido ratificado en el Consejo Partidario. “Daniel Gómez y yo nos abstuvimos de votar sobre eso en el Consejo”, indicó Lacoste a Los Andes. “Presentamos una nota cuestionando la modalidad virtual, lo hicimos en el Congreso y mañana (por hoy), evaluaremos las acciones a seguir”, agregó.

Guillermo Carmona y demás dirigentes del peronismo disidente. (Gentileza)

“De los 146 congresales asistieron menos. Se aprobó por 79 a favor, un voto negativo y a 11 abstenciones. Hubo 3 ausencias de los que se acreditaron. Pedimos un cuarto intermedio por el tema del balance y se rechazó”, sostuvo la maipucina.

Sandra Passarella, dirigente de Capital y dentro del espacio disidente, manifestó su disconformidad por las presentaciones al considerarlas extemporáneas y también porque no habían llegado a los congresales con anticipación para evaluarlos.

Desde la conducción del PJ indicaron, en cambio, que “la modalidad del Congreso se aprobó sin ningún voto en contra en el Consejo. No se hizo moción para un cuarto intermedio. La única moción que hubo fue la de aprobar el balance”.

Más allá de las medidas que se tomen o no, podría haber al menos dos listas al cierre del 31 de octubre. Una será la oficialista que llevará a Flor Destéfanis y la otra, con Fernanda Lacoste. “Yo voy a encabezar si hay reglas claras porque no me voy a prestar a ningún juego de manipulaciones. En ese sentido, queremos presidir un partido abierto y democratizado. Trabajamos para la unidad pero no a los empujones”, aseguró.

Algunas voces manifiestan que de acá a fin de mes difícilmente se encuentre un consenso. Otra figura que pregona esto es Roberto Righi, el intendente de Lavalle. “Es algo que tenemos que consensuar, no voy a ir solo como loco malo”, indicó. No descarta ir ni en la lista oficial ni en otra, siempre y cuando haya respaldo de varios actores importantes.

El padrón actual, que debe renovarse para el 17 de octubre, Día de la Lealtad, tiene casi 76 mil personas en condiciones de emitir su voto. Al no ser obligatorio el voto, es un hecho que se presentarán menos. En caso de que haya dos listas, habrá que ver cuál triunfa, pero los conocedores de los dimes y diretes partidarios aseguran que la lista oficialista se quedará con el triunfo.