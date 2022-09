“Clamor” en el PJ para que Emir Félix sea candidato a gobernador el año que viene

El Partido Justicialista ha comenzado a intensificar de a poco el ritmo de trabajo en términos políticos y electorales, a medida que se acerca el 2023, año en el que los argentinos iremos nuevamente a las urnas para votar a nuestros próximos gobernantes. En Mendoza, los principales dirigentes analizan sus chances de realizar una buena elección, y ya hay varios intendentes que postulan al sanrafaelino Emir Félix como el “mejor” candidato que puede ofrecer hoy el espacio.

No obstante, hay un silencio de Félix en términos electorales, quien asegura que no es momento de pensar en la campaña. La postura del sanrafaelino es acompañada por el resto, quienes entienden que no es momento de hablar en candidaturas, por los problemas económicos y también teniendo en cuenta que hay una “apatía” generalizada en gran parte de la población, que hoy atraviesa problemas que no han podido ser resueltos por la dirigencia gobernante.

Todos los que fueron consultados por Los Andes, expresaron que su trabajo está centrado en un 100% en gestionar sus municipios, en momentos en los cuales Argentina atraviesa una profunda crisis socioeconómica, producto de desaciertos de los últimos gobiernos y profundizada por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, en los últimos días, Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa, blanqueó sus intenciones de competir por la reelección en el departamento del Este, lo que motivó a que se volviera a colocar el tema sobre la mesa; mientras que en paralelo se nota a un oficialismo que ha blanqueado más sus cartas, con lanzamientos -como el de Daniel Orozco u Omar De Marchi – o recorridas importantes de radicales por la provincia, pese a que el gobernador Rodolfo Suárez haya dicho que no es el momento para pensar en candidaturas.

Intendentes a la cabeza

Algunos intendentes, en diálogo con Los Andes, más allá de marcar que no hay clima de campaña en el peronismo, consideraron que Félix es la mejor carta que tienen para pelear la gobernación. Lo mismo se ha señalado por parte de algunos dirigentes que pertenecen al partido.

Un poco más atrás, pero en ese lote, aparecen otros jefes comunales, tales como Martín Aveiro, de Tunuyán; o Roberto Righi, de Lavalle. Recordemos que estos tres no podrán competir por un nuevo mandato en sus comunas. Sin embargo, entre las alternativas barajadas, también hay uno de los jefes comunales que postula al maipucino Alejandro Bermejo, como un eventual compañero de fórmula de Félix o Righi.

En paralelo, también está latente la posibilidad de desdoblar las elecciones municipales, en caso que el candidato que surja en los próximos meses no repunte en las encuestas, o la situación a nivel nacional siga desmadrándose y complique aún más las chances del gobierno de Alberto Fernández.

Esta decisión de desdoblar o no tendrá otros aspectos a tener en cuenta. Con un eventual panorama de recuperación nacional, será más fácil, entienden, la chance de manejar buenos números en una elección que no estará unificada a la Nación -al menos es la premisa de la gestión Suárez – y que se votará con Boleta Única. Pero también está la importancia sobre la potencia que pueda darle al PJ

“Félix puede ser un dirigente cuya candidatura mantenga al peronismo con elecciones unificadas a las provinciales, porque los intendentes han sabido tener una buena imagen en este momento tan complicado”, aseguraron.

En el sector massista de Mendoza se mantienen expectantes, principalmente con la figura de Gabriela Lizana, para discutir candidaturas, pero todo dependerá del éxito del ministro de Economía en la gestión, señalaron algunos actores peronistas. También en el sector de Unidad Ciudadana se ha estado trabajando con Martín Hinojosa, el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), como un candidato potable; así como además la propia Destéfanis, sobre quien se habla principalmente de posible sucesora de la presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti, quien hace poco menos de un año dijo que quiere ser “una más” dentro del partido.

Fuera de enfoque

En diálogo con Los Andes, Félix, quien estuvo internado más de un mes en el hospital Central -varias semanas en terapia intensiva- por una afección pulmonar, bajó la espuma de las declaraciones al indicar que no no está pensando en las elecciones, y que está convencido que estar en ese tema es “evadir los verdaderos problemas que tiene Mendoza”.

Para el Intendente, que decidió no dar declaraciones sobre elecciones ni responder respecto a quienes lo impulsan, aseguró que “hay que poner cordura a la situación. Nadie está pensando en las elecciones, sino en que les resuelvan los problemas”, acotó. También marcó que será “en los próximos meses” cuando comenzará a analizar la situación electoral de San Rafael y Mendoza.

“Mendoza está transitando una situación muy complicada. No hay inversión, no hay mejoras en ámbitos cruciales como la seguridad, educación ni salud. Tenemos que pensar en darle respuestas a los ciudadanos”.

Al margen, consideró que el peronismo deberá “formar un frente político amplio” de cara al 2023, y agregó, como también lo hizo el resto, que desdoblar o no “se debe decidir en conjunto”.

Empujón a Félix

Por otro lado, Righi señaló sin dudas que Félix “es el mejor dirigente que puede representar al peronismo”, aunque no descartó a Aveiro. Sobre él mismo, dijo que acompañará y aportará “en el lugar que sea”.

“Los intendentes tienen un valor importante en la sociedad y la gente los valora. Hay tres que no pueden ser reelectos y creo que hay que tener en cuenta eso. La idea es que podamos hacer un acuerdo y creo que Emir puede ser un gran candidato. Es un tipo de gestión, con experiencia, que está acostumbrado en la diversidad con un plano en San Rafael que no es solo urbano, sino también rural y turístico. Para gobernar Mendoza necesitamos personas que tengan que ver con el desarrollo con el federalismo y la experiencia de Emir es notable”, consideró.

Sobre la situación actual, indicó que el contexto en el que se vive a nivel nacional es “muy complejo” y llamó a “trabajar y generar consensos desde la política”. “Tenemos un Estado que no está dando la solución que la gente pide. Se camina a la inversa de lo que la sociedad pide”, acotó.

Volviendo a lo partidario, sostuvo que en el peronismo “hay que ordenarse para ofrecer un buen proyecto a la ciudadanía, porque se ha visto una gestión provincial que no da respuestas”.

En tanto, sobre eventuales desdoblamientos, aseguró que él sólo lo hizo en 2019 cuando se limitaron y judicializaron las reelecciones, y confió en que, en base a un buen proyecto, puedan ir todos los municipios juntos con las provinciales.

Matías Stevanato, por su parte, también en sintonía dijo que hoy “es una locura pensar en elecciones”, y que está centrado en tratar de generar empleo con el impulso en la obra pública en Maipú.

No obstante, si bien expresó que el gobierno provincial “está mas preocupado en traer figuras nacionales para hacer campaña que solucionar los problemas”, consideró que a futuro si bien el escenario es difícil, el peronismo “ofrecerá una gran propuesta para toda la provincia”.

“Cada uno define su destino. Yo soy un tipo de la política pero estoy abocado en la gestión. Si pienso en la rosca política me voy a equivocar. Los maipucinos me eligieron para que solucionemos sus problemas”, manifestó.

Sobre la discusión del desdoblamiento, recordó que en 2019 fueron los únicos del PJ que no lo hicieron en Maipú. “El equipo piensa en no desdoblar porque estamos dedicados en la gestión. Desde lo personal creo que no hay que desdoblar porque el peronismo sí va a tener chances el año que viene. Será un peronismo renovado, que dará el 100%”, expresó.

Los Andes también dialogó con Fernando Ubieta, intendente de La Paz, quien señaló que el peronismo “está en una etapa de recomposición” y aseguró que tienen “grandes candidatos para el 2023″.

“Vamos a disputar la gobernación. Hay intendentes como Emir, Roberto y Martín que tienen peso y son respetados. Emir se ha consolidado en el sur y lo ha transformado. Es un estudioso de los temas de la política. Si fuera gobernador haría un gran desempeño y papel”, consideró.

También nombró a Destéfanis, “que tiene ganas y se está moviendo en la provincia, y otros más que acompañan como Hinojosa”.

Sobre un eventual desdoblamiento, marcó que “se puede dar que si votamos desdoblados se pone en valor la gestion de cada uno de los cargos que se vota. Pero no es momento de hablar de desdoblamiento. La gente está pensando en otra cosa”.